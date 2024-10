El Bierzo más underground

Veinte años han pasado desde 2004, dos décadas en las que el panorama musical ha cambiado mucho, al igual que internet y las tecnologías. Aún así Ponferrada conserva un pequeño núcleo de amantes de la música considerada underground, donde se enmarcan sonidos como el hardcore, el punk, el punk-rock o el death metal que siguen teniendo a la promotora ‘Peor es Nada’ como punta de lanza de un movimiento que trajo a la capital berciana a los mejores grupos del panorama internacional.

Un proyecto liderado por Pepe Jomeini que nació en la Radio Universitaria en 2004, donde comenzó un programa con ese nombre que llegó a multitud de personas. “Yo había hecho programas en Cima y me propusieron hacer un programa musical en la Radio Universitaria. Decidí hacer algo sobre los sonidos que me gustaban, el hardcore, el punk y sonidos derivados. Y se me ocurrió ese nombre, ‘Peor es Nada’. La gente siempre decía que era muy difícil hacer cosas con ese tipo de sonidos y yo siempre dije que peor era no hacer nada, y de ahí el nombre”, cuenta Jomeini.

Por entonces no existían canales como Youtube, no había podcast pero el programa se emitía, en directo, a través de internet por lo que pronto gano muchos adeptos. “Intentaba reproducir lo más underground, grupos cercanos, nacionales e internacionales y la gente respondía, mandaba discos. De ahí pasé a sacar algún fanzine relacionado con la música y era el momento en que comenzaba ‘My Space’, la primera gran red social, por lo que creamos un circuito de gente con las mismas inquietudes”, explica.

El siguiente paso que Jomeini decidió dar fue el de comenzar a organizar conciertos y Ponferrada se fue convirtiendo en un atractivo para grupos alternativos y amantes del sonido underground que querían venir a tocar a la ciudad y a disfrutar de las actuaciones. “Era una época muy diferente a la de ahora. Había mucha gente, cosa que ahora no pasa porque muchos estudian y trabajan fuera. Iban a los conciertos y, a pesar de ser pequeños y de grupos poco conocidos, la gente iba porque sabían que había buen rollo, que te encontrabas con tus amigos y que eran agrupaciones de calidad”, recuerda. Eso sí, todo se hacía, y se hace, bajo la filosofía Do it yourself, sin ayudas, de forma autogestionada y cubriendo únicamente los costes de traer a esos grupos. “Para abaratar costes incluso los metí a dormir en mi casa”, añade.

Gracias a ‘Peor es Nada’ por la capital berciana han pasado agrupaciones musicales de Norteamérica, Sudamérica, África o numerosos países europeos, por los escenarios de salas que ya no existen, como el Cotton, La Universidad o La Vieja y de otros que se mantienen hoy en día como La Vaca, El Cocodrilo Negro e incluso Plaza Gourmet, en la primera planta del Mercado de Abastos de Ponferrada.

“Siempre ha habido grupos en gira que se ofrecían a venir y han venido algunos que aquí han tocado para 40 personas y hoy en día tocan en estadios para 50.000”, cuenta. Es el caso de Birds in Row que hoy llena estadios en Estados Unidos. Hay otros que participan en prestigiosos festivales como el Resurrection de Viveiro (Lugo) o el Hellfest en la ciudad francesa de Nantes.

“Siempre había colaboración, especialmente de los grupos locales. Tocaban gratis, ponían sus instrumentos, sus amplificadores, para que los que vinieran de fuera no tuvieran que traerlo. Es pura pasión, se hace algo que gusta de verdad”, agradece Jomeini.

Veinte años

A lo largo de estas dos décadas ‘Peor es Nada’ ha pasado por buenos y malos momentos. “Cuando empezamos había mucha incertidumbre, pero hubo una época muy buena, con conciertos de 200 personas”, recuerda.

Actualmente, las cosas han cambiado. “No estamos en el mejor momento, ni mucho menos. Ya no estamos en los tiempos en que todos querían tocar en Ponferrada”, lamenta. Y es que, como ocurre en muchos ámbitos, no hay relevo generacional. “Hoy los jóvenes están más en el rap o el trap. Yo voy a conciertos de punk y a veces soy el más joven, y tengo 43 años”, explica.

Aún así la promotora sigue funcionando y celebrará por todo lo alto sus veinte años de vida. Lo hará con tres conciertos, el primero de ellos este mismo sábado, 26 de octubre, en la Sala La Vaca, con grupos de punk-rock. Allí estarán We Care Less, banda en la que toca el propio Jomeini, No Nipples, Bule y Less Fortunate Songs. De aquí a finales de año pretende organizar otro de hardcore y un último de sonido experimental.

Pepe Jomeini también dedica su tiempo a actuar con cuatro grupos. Se trata de la banda We Care Less, Princesas, que es la más rockera, en Los Gibones y participa en el grupo experimental Gagarín. Toca la batería, el bajo, la guitarra y canta. Tiene claro que aunque el futuro es incierto estos sonidos son su pasión y nunca dejará de organizar conciertos ni de protagonizarlos porque está claro que ‘Peor es Nada’.