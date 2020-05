El Bierzo no puede pasar a la fase 1

El principal criterio, anunciado y conocido, de la Junta de Castilla y León para proponer al Gobierno que un área de salud pase de la fase 0 a la 1 en la desescalada del confinamiento es que en 14 días consecutivos no se registren nuevos contagios por Covid-19. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero ese ha sido siempre el principal criterio autonómico y así se ha venido anunciando. Después vendría el tener un determinado número de camas hospitalarias, que tampoco tenemos pero que no es un problema difícil de solucionar.

De esta manera, a menos que la norma cambie, el Bierzo lo tiene imposible (y así ha sido siempre, nunca ha habido hasta el momento una posibilidad real de pasar a la fase 1) ¿Por qué? La razón es sencilla: solo este miércoles se han registrado 24 nuevos infectados, seis con ingreso incluido en el Hospital. Y si bien esta cifra supone una mejora en la curva de descenso de la enfermedad lo cierto es que la comarca está lejos de los 14 días sin casos que, a día de hoy, establece como requisito imprescindible la Junta.

Pero no solo el Bierzo, sino todas las capitales de provincia de la Comunidad han sido excluidas de la propuesta de la Junta al Gobierno. Y lo que hagan (pidan) otras comunidades no debería importarnos. Después de lo que hemos pasado, lo necesario, ahora que ya podemos salir aunque sea de manera limitada, es hacer la transición hacia la normalidad con precaución, con seguridad.

Y en esa transición tal vez no sea tan importante que los ciudadanos tengamos que esperar una semana más, y a lo mejor es excesivo que tengan que pasar 14 días sin casos para poder cambiar de fase…

Pero entrar ahora en discusiones sobre imaginarias exclusiones o afrentas a la comarca del Bierzo, como se está viendo en las redes sociales, cuando en el Hospital todavía hay gente en la UCI, es una solemne estupidez.