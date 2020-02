El Bierzo pide compromisos reales en la Mesa por el futuro de León y rechaza la corriente autonomista

La Mesa por el futuro del Bierzo dejó este martes patente su voluntad de que la Mesa por el futuro de León, que se reunirá el 3 de marzo en la capital, recoja, a través de la presencia del Consejo Comarcal, sus necesidades, y reclamó que los compromisos que se adquieran con toda la provincia cuenten con financiación adecuada por parte de la Junta y del Gobierno central.

“Vamos a exigir que tanto los Presupuestos Generales del Estado como los de la Junta reflejen, muestren y demuestren la buena voluntad con la provincia y con la comarca, porque son las administraciones que tienen que tomar medidas valientes que reflejen el compromiso”, señaló el portavoz de la Mesa y presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel.

El impulso de las infraestructuras, de los sectores agroalimentario, forestal y turístico y las telecomunicaciones son algunos de los planteamientos que la comarca berciana quiere llevar a ese foro. “Exigimos que la Ciuden (Ciudad de la Energía de Ponferrada) tenga todo aquello que se prometió y sea un pilar indispensable en la reactivación económica de la comarca y la potenciación del Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León (Icamcyl); llevamos demasiado tiempo soportando promesas y lo que queremos es que se cumplan ya por parte de las administraciones implicadas”, remarcó. De lo contrario, añadió, “van a tener delante a toda una comarca que no se resigna”.

Además, dejó claro que la Mesa por el futuro del Bierzo huye de reivindicaciones autonomistas. “Hay otra serie de reivindicaciones que llevaremos para poder defender los intereses de León como provincia, porque la unidad es precisamente lo que nos hace ser más fuertes. Los problemas del Bierzo no se solucionan por la autonomía de León, se solucionan trabajando todos juntos para pedir que León y todas sus comarcas podamos salir adelante. Desde luego, como no se arregla, es con autonomías que están fuera de lugar”, subrayó antes de matizar, respecto a la convocatoria del 16F que en la capital tuvo un marcado carácter ‘leonesista’ que en Ponferrada “lo que no nos manifestamos fue para pedir la autonomía de León, respetando todas las reivindicaciones”.

Álvarez Courel recalcó que la participación del Consejo Comarcal en la Mesa por el futuro de León servirá para que el Bierzo tenga el protagonismo que merece. “Parece ser que desde el puerto de Manzanal para allá se olvidan de que existe una comarca con una serie de reivindicaciones, que quiere evitar la sangría poblacional y de empleo y para eso vamos, para que no sólo se le hagan a los representantes de ambas administraciones las reivindicaciones de León, que son muy lícitas, lógicas y necesarias sino también las de nuestra comarca”, afirmó.

La Mesa del Bierzo crece

La Mesa del Bierzo, que nació impulsada por la crisis de la minería y actividades afines quiere que el resto de sectores se sientan partícipes de su actividad, por lo que se le dará un nuevo enfoque, más amplio. “Tenemos que completar, englobar a toda la sociedad berciana y a todos los sectores productivos para que todo el mundo se vea representado. Queremos ser reivindicación de todas las necesidades de la comarca y queremos que estén todos”, advirtió Álvarez Courel.