El cálculo matemático de la subida de las pensiones

La realidad, no es siempre lo que parece y otras reflexiones.

Hace algunas semanas, como muchos otros pensionistas recibí un escrito del ministerio correspondiente, en que se me informaba de la cuantía mensual líquida de mi pensión durante 2022. Aparecen muchos más datos, pero como la inmensa mayoría sólo me fijé en el concepto precitado, que en definitiva es lo que se me ingresarán mes a mes en mi cuenta bancaria (además de dos pagas extra). También me fijé en que en mi caso me corresponde una subida del 2,5% , pero nada más.

El asunto es que pocos días después y cuando a mis padres les llega un comunicado similar, alguien comenta que la subida de las pensiones no es tan alta como se les dice que es. Vamos que el Gobierno está engañando a los pensionistas, pagándoles menos de lo que se les promete. Rápidamente miré los datos de las pensiones de mis padres y con un sencillo cálculo (calculadora del móvil) veo que no es así. Comparé lo percibido en diciembre de 2021 con el mismo concepto de enero de 2022 y resulta que ¡ les estaban pagando de más¡. En concreto me sale un 4,6% de subida. Pues vaya lío.

Entonces me puse a ver con calma los datos de mi pensión y ¡sucedía lo mismo¡. Una subida muy superior al teórico incremente del 2,5%. En concreto un 4,1% comparando bruto mensual de diciembre de 2021 con bruto mensual de enero de 2022. Quedé perplejo y empecé a comentarlo con algunos conocidos e incluso en redes sociales…pero nadie me fue capaz de explicar qué ocurría. Es mas en la Red hallé una noticia ( de la Cadena Ser al parecer) según la cual “los pensionistas cobrarán un 4,1% más en 2022”. Leyendo con calma toda la noticia, veo que el conjunto resulta ( al menos para mi) confuso. Hay varias cifras más. Además abundan otras informaciones que hablan de un 2,5%. Cada vez más intrigado estaba con el asunto. Tenía que hallar una explicación convincente y lógica.

En estas andaba cuando un gran amigo, (desde la infancia), D. Felipe Sánchez Ruiz, que fue mi compañero en la escuela del pueblo (Castropodame) allá en los años 60, al preguntarle por el tema, me comentó que en efecto él también había detectado esa “anomalía” y que la aparente y desconcertante subida de las pensiones era en efecto similar, casi idéntica a la que yo había detectado. Respiré aliviado. Menos mal que alguien más se había dado cuenta de ese aparente e incomprensible error del ministerio de turno. Continuamos indagando el asunto y al final me llama Felipe Sánchez y me dice que cree haber descubierto dónde está “el gato encerrado”. El cálculo del ministerio parece (como él suponía), impecable y la subida deber ser rigurosamente la señalada en los datos que se facilitan en el encabezamiento del comunicado ministerial. El asunto es, que lógicamente hay que tener en cuenta la compensación debida a la diferencia entre la inflación real y la prevista durante el año 2021. Esa compensación da lugar a la llamada “paguilla”, que en ciertos casos también tiene su correspondiente retención. No basta con fijarse una mensualidad y multiplicarla por 14 o comparar la mensualidad de diciembre de 2021 con la de enero de 2022, sea en bruto o en liquido a cobrar.

Entonces calculadora en mano y también utilizando además una hoja de cálculo me puse afanosamente a hacer las cuentas, siguiendo las pistas apuntadas por F. Sánchez, que dicho sea de paso nada tiene que ver con el Sr. Presidente del Gobierno. Lo digo para los mal pensados. Las cuentas aludidas, son operaciones matemáticas de lo más simple. Las que aprendimos ambos en la escuela hace unos 55 años. Analicé el caso de mi pensión y trabajé con otros casos, incluso hice un simulacro de un caso teórico. Hay casos y casos. No todas las pensiones llevan retenciones, por ejemplo. Por ello todavía tendré que darle alguna vuelta de tuerca más al tema, pero todos mis cálculos apuntan a que el cálculo del ministerio fue correctísimo. Nos paga lo que nos prometió, ni más… ni menos.

Veamos (ejemplo ficticio) el caso de una pensión a la que se la practicaron en 2021 retenciones (18,81%) y al que igualmente se le practicarán en este año 2022 (19,43%). Si comparamos el importe bruto mensual del año 2021 (llamémosle A) con el de 2022, (le llamaremos B), veremos que lógicamente este se ha incrementado. La diferencia B-A es el incremento. Si este incremento lo dividimos entre A y calculamos el porcentaje obtenemos una subida del 4,1%. Es decir (B-A) dividido entre A y multiplicado por 100 nos da un 4,1 que es porcentaje de incremento bruto del importe mensual con respecto a lo cobrado en 2021. Por ejemplo (caso teórico analizado), si en diciembre de 2021 el importe bruto fue de 1900, en enero de 2022 será de 1978,38 lo que supone exactamente una subida del 4,12% ,lo cobrado en enero de 2022 respecto a lo cobrado en diciembre.

Si esta operación se hace dividiendo entre B, es decir (B-A) dividido entre B nos da algo menos. En concreto un 0,0396 que es lógicamente un 3,96%. Este sería el incremento (bruto y mensual ) no respecto a A, si no la cuantía del total bruto mensual de,2022 que representa la subida de la pensión. En cualquier caso es una cuantía muy superior al 2,5%. ¿Es que el INSS se equivocó y nos paga de más?. Pues no señor. Ya expliqué el motivo.

Otra caso sería el de pensiones que no tienen retenciones, que en muchos casos -supongo- son aquellas que tiene un complemente a mínimos. Este caso no lo he analizado a fondo, pero sí he visto que en un primer tanteo parece, sólo parece, insisto que el ministerio paga de más, lo que estoy seguro que no es cierto.

No voy a explicar en detalle ( sería aburrido supongo), como se hace el cálculo, que en todo caso quizá aún debería revisar un poco más, por si hubiere, algún cabo suelto. Apunto eso sí que según mis cálculos la diferencia entre la inflación real y la prevista durante 2021 equivale a un 1,586% . Agradecería a quien tenga a bien corregirme si me he equivocado. La cuestión es que yo empleando una calculadora y una hoja de cálculo llegué a la conclusión de que en efecto lo del 2,5% es absolutamente correcto. Esto en el caso de mi pensión y también en otro caso ficticio con el que hice el cálculo y al que ya me referí. Aunque aún no me he puesto con ello, entiendo que lo que el ministerio dice del 3% de las mínimas también ha de ser, obviamente cierto. Lo que me llama la atención de todo esto es lo siguiente.

CONSIDERACIONES VARIAS

Qué fácil es confundir, desconcertar e incluso engañar al personal. Mis padres estaban prácticamente seguros de que el Gobierno les engañaba, pagándoles de menos y por el contrario algunos de los datos aparecido en la Red y al menos en una primera lectura (informaciones sobre el 4,1% de subida) nos podrían llevar a pensar justo lo contrario, que el Gobierno (por error ) nos paga de más.

Me llama asimismo mucho la atención, que en un tema como este, al parecer casi nadie, se toma la molestia de hacer unos cálculos relativamente simples. ¿Es que no son importantes las pensiones?. Esto me lleva a otra conclusión. Es muy fácil protestar…pero a menudo sin analizar antes las razones de la protesta. También es curioso comprobar, como analizando algo tan poco ambiguo como es un cálculo matemático (que no debería admitir ningún tipo de dudas); aparecen ( por descuido supongo) errores bien evidentes que se pueden aprovechar para confundir a la opinión pública. Los políticos cuando hablan deberían reflexionar sobre este tema.

Al hilo de todo esto se me ocurre asimismo sospechar que desde hace muchos años (desde la llegada de la democracia), el nivel de conocimientos que se aprenden en las aulas es cada vez peor. Hay más medios para aprender, pero los estudiantes no son aplicados. En los años 60 en las escuelas de los pueblos, ya se nos enseñaban los métodos para hacer este tipo de cálculos y no sólo eso, si no éramos aplicados…había consecuencias y por cierto no agradables. La escuela de aquella época tenía, como no, sus graves deficiencias, pero empiezo a sospechar que era un instrumento mucho más eficaz para aprender que los centros de enseñanza actuales. Por ello me alegro mucho de que uno de mis antiguos compañeros y amigos de la escuela del pueblo, hay sido el que me ayudase del modo más eficaz a resolver este “misterio” de las subida de las pensiones.

Bembibre 7 de febrero de 2021

Rogelio Meléndez Tercero