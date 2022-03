Precisamente este año Jubilar Jacobeo son muchas las publicaciones que se están editando.

Destacamos en esta ocasión una de ellas. La denominada "EL CAMINO. 50 LUGARES CON ENCANTO", recientemente publicado por la editorial "LECTIO EDICIONES", cuyo autor es Carlos Mencos.

El Camino de Santiago, una ruta milenaria con parajes únicos, se llena de caminantes durante todo el año. Los 50 lugares elegidos para este libro corresponden al Camino Francés desde Roncesvalles o Somport hasta Santiago de Compostela. Destacan las grandes ciudades de la ruta (Pamplona, Logroño, Burgos, León, Astorga, Ponferrada...) y los monumentos más importantes e históricos. También lugares relevantes por su naturaleza, como la Foz de Lumbier, el alto de la sierra del Perdón o las cuevas de Atapuerca. Y emplazamientos emblemáticos, como la Cruz de Ferro o el inicio de los últimos cien kilómetros para llegar a Santiago. Todas ellas son estampas que el peregrino verá, fotografiará y no olvidará. Pero serán solo una parte de las innumerables imágenes que se grabarán en su mente. La ruta es un compendio de historia y arte, pero también de emociones, de amistad, de solidaridad, de hospitalidad, de alegrías y sufrimientos, de encuentros y despedidas.

Carlos Mencos, es autor de algunas de las guías más reconocidas del Camino de Santiago. Ha obtenido el premio Aymeric Picaud a la difusión del Camino de Santiago, distinción otorgada por las asociaciones de periodistas españoles.

Estamos ante un libro con muchos y buenos textos y fotografías de cada uno de los lugares que son tratados. Concretamente de Astorga, como no podía ser de otra manera, se recoge una bella fotografía del Palacio y La Catedral.

Por tanto este libro es imprescindible leer y conocer no solamente para todos los peregrinos, también para quien quiera profundizar algo más sobre el Camino de Santiago.

Alfonso DEL RIO SANCHEZ