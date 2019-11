El Campano de Villar de Acero, el árbol más grueso de España, se desgaja

El campano antes de desgajarse. / Dicyt

Tiene unos 800 años, mide 34 metros de altura y 16 metros de perímetro. Es el castaño más grande de la Península Ibérica y al tiempo el árbol más grueso, pero ahora se ha desgajado. Y es que la edad no perdona, tampoco a los árboles, más después del último temporal. No obstante, no es la primera vez que el árbol -uno de los diez catalogados por la Junta de Castilla y León por su valor como espécimen vegetal singular- pierde ramas. “Es un proceso natural”, explican desde A Morteira, al tiempo que remarcan que el Campano sigue vivo.

La Morteira espera que con el plan de conservación que viene pidiendo a la Junta de Castilla y León se pueda contribuir a la preservación de este ejemplar y otros destacados de la comarca.

La alarma sobre lo sucedido en el Campano se dio por parte de los agentes forestales de la Junta de Castilla y León. El servicio de Entornos Naturales estudia ya el alcance del suceso.

