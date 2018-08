El carbón huele

…y no me refiero al olor a azufre de algunos carbones, sino a otro

tufo.

Ah, antes de seguir conste en acta que hablo a título personal y no como

alcalde, ya que para esto último debería estar transmitiendo la opinión

al menos del equipo de gobierno y no es el caso.

La cosa es que llevamos décadas con el cadáver del carbón a vueltas, y

no hay manera de que en El Bierzo se celebre su funeral. Es más, yo ya

me estoy arriesgando a que se me excomulgue por criticar el

empecinamiento que hay con el carbón, y ya he tenido eventualmente que

apoyar mociones y otras manifestaciones a su favor que venían de más

arriba, porque de no hacerlo sería un hereje.

Le debemos mucho al carbón, pero hace mucho que murió y se debió

enterrar, buscándole sustituto económico. La fuerza se debió poner en

buscar alternativas; y algo se habla de alternativas, vale… pero el

empeño se ha puesto (y se sigue poniendo) en carbón-carbón-carbón.

Queriendo rizar el rizo para mantenerlo, prorrogando con artimañas,

proponiendo plan sobre plan, escandalizándose cuando alguien dice lo que

en realidad todos sabemos desde hace mucho: que es algo del pasado como

lo fue antes por ejemplo el Wolframio.

Y sí, es muy fácil hablar de alternativas sin proponerlas, estará

pensando alguien, pero es más fácil empeñarse en el carbón sin pensar en

alternativas.

Creo que no se debe perder un minuto más en el carbón, porque todo el

tiempo y toda la energía que se emplee en éste será tiempo perdido y

energía malgastada.

Se me ocurre que el dinero que se fuera a emplear en seguir paseando el

carbón en ataúd, se emplee por ejemplo en brigadas para limpiar el monte

(y así evitar incendios) para dotar de biomasa a Forestalia.

¿He dicho algo inviable? No lo sé, no tengo todos los datos, seguramente

fuera insuficiente en todo caso pero ¿Estudiamos alternativas? ¿O

seguimos con el carbón muerto hasta que nos entierren a todos con él?

_ Tomás Vega Moralejo. Agosto de 2018._