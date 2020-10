El casco antiguo de Ponferrada, a la espera de límites al tráfico rodado

Casco antiguo de Ponferrada. / QUINITO

El casco antiguo de Ponferrada continúa a la espera de un mayor control del tráfico rodado por sus calles. La desactivación de los bolardos que impedían el paso a personas no autorizados ha supuesto, en el sentir de vecinos y comerciantes, un aumento del número de vehículos que pasan por la zona.

Estos vecinos y comerciantes de la zona más turística de la capital del Bierzo consideran que son muchos los coches que circulan por calles como la del Paraisín o la del Reloj y aseguran que, en algunas ocasiones, la plaza de la Basílica de la Encina es utilizada para maniobrar y dar la vuelta. Es como “una rotonda en el casco antiguo”, ironiza una hostelera de la zona.

Dicho aumento en el tráfico rodado vendría ocurriendo desde que en 2018 se desactivaron los bolardos que impedían el acceso a quienes no fueran residentes o fueran a hacer labores de carga y descarga. La Policía Municipal vigila estas calles y denuncia a quienes circulan por la zona sin permiso.

La desactivación de los bolardos se hizo con el plan de sustituir dicho sistema por uno de videovigilancia, que permite eliminar la barrera y facilitar el paso a los vecinos. Pero en las primeras pruebas del sistema, se produjeron “problemas de conexión” con las cámaras.

Estos problemas se solucionarán, aseguran desde el Ayuntamiento, con la próxima licitación del contrato de telecomunicaciones del consistorio, que incluirá las necesidades del servicio de videovigilancia de accesos al casco antiguo y también a la zona peatonal en la Puebla de las calles La Paz, Alcón y Doctor Fleming.

El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada anunció en fechas previas al estallido de la pandemia, en enero de este año, que en los presupuestos se dedicaría los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha del sistema a lo largo del año y se adelantó para su inicio la fecha de mediados del 2020, que se ha pasado.

En los próximos meses, con la licitación de ese nuevo contrato de telecomunicaciones, se podrá ver si el sistema de videovigilancia desalienta a quienes circulan por el casco antiguo sin estar autorizados para ello. La videovigilancia no creará barreras físicas en esta zona turística (ni en las calles peatonalizadas de la Puebla, donde a pesar de no haber tampoco bolardos no hay ningún incremento del tráfico ya que son calles que sólo se transitan para acceder a cocheras), ya que funciona controlando las matrículas de quienes acceden (que previamente deben registrarse para estar autorizados).

Cuando se ponga en marcha esta manera de controlar el tráfico, se hará primero de forma meramente informativa, sin sanciones, para después pasar a funcionar de manera normal. Será entonces cuando quienes accedan al casco antiguo de Ponferrada sin tener permiso para ello serán automáticamente denunciados.