El caso Nevenka llega a Netflix 20 años después

evenka Fernández en un fotograma del documental ‘Nevenka’ / NETFLIX

Nevenka Fernández rompe su silencio de 20 años y protagoniza una miniserie de tres capítulos en Netflix centrada en su etapa como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada y en el caso de acoso sexual del que fue protagonista y que ganó contra el entonces alcalde, Ismael Álvarez. Así lo anuncia el diario El País.

La fecha de estreno del documental será el 5 de marzo. “Hice algo que tenía que hacer. Si no lo hubiese hecho, me habría muerto”, relata Nevenka en el arranque del documental, a cuyo visionado del primer capítulo ha tenido acceso El País. “Hablar me salvó la vida”, apostilla.

“Queríamos que fuera ella, que nunca habló, la que nos contase cómo le ha marcado aquel episodio”, explica por Maribel Sánchez-Maroto, directora del documental, a El País. “Para rescatar aquella sentencia pionera de la primera mujer Me Too que tuvimos en España, necesitábamos su reflexión”.