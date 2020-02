El Cat&Rest Intragás cierra la primera fase de la LEB Plata en Algeciras

Ciudad de Ponferrada-Igualatorio Cantabria Estela / QUINITO

Con el objetivo de la permanencia en el bolsillo, el Cat&Rest Intragás Ciudad de Ponferrada cierra este sábado la primera fase de la competición en la LEB Plata visitando a un Enerdrink Udea Algeciras que apura sus opciones de clasificarse para el grupo A1 junto a los bercianos (pabellón Doctor Juan Carlos Mateo, 20.00 horas).

Con la mente puesta ya en la segunda fase de la temporada, David Barrio aprovechará este partido para dar descanso a los jugadores más ‘machacados’ y minutos a los menos habituales. En este sentido, jugadores como Kerwin Smith, que jugó lesionado la semana pasada ante Igualatorio, o Sean McDonnell, que arrastra problemas de espalda, podrían descansar, mientras que otros como Vlahovic volverán a tener protagonismo una vez recuperado de sus molestias. Por su parte, Joel continúa siendo baja en el equipo berciano.

En cualquier caso, Barrio advirtió de que “no vamos a tirar el partido. Ellos se juegan mucho mucho más que nosotros, pero vamos a competirlo”. No en vano, aunque las opciones de Algeciras de clasificarse para la fase por el título no dependen únicamente de ellos, el Cat&Rest no quiere perder el ‘average’ particular con los andaluces. Pase lo que pase este sábado, los blanquiazules entrará en la siguiente fase con un balance de cinco victorias y seis derrotas, salvo que se clasifique el Bodegas Rioja Vega, en cuyo caso pasarían con cinco victorias al haber ganado los dos partidos ante el equipo riojano.