El Cat&Rest Intragás recibe a Girona tras una semana agotadora

Andy Ramírez / QUINITO

El Cat&Rest Intragás Ciudad de Ponferrada afronta este domingo (Lydia Valentín, 18.30 horas) la tercera jornada de la fase por el título de la LEB Plata, en la que el equipo berciano buscará su primera victoria ante un Basquet Girona que, con dos victorias en los dos primeros partidos, ocupa la segunda posición de la clasificación.

La semana para los bercianos ha estado marcada por su viaje de vuelta desde Mahón, donde jugaron el miércoles ante el Hestia Menorca. Un retraso de nueve horas en su vuelo provocó que la expedición llegara a Ponferrada pasadas las tres de la madrugada del viernes, lo que ha condicionado la preparación del partido ante Girona.

David Barrio seguirá sin poder contar con Joel, mientras que Smith, que no jugó en Menorca, será duda hasta última hora. El técnico blanquiazul reconoció que “lo primero es recuperarnos física y mentalmente, porque si no estamos al cien por cien no vamos a tener opciones ante un equipo hecho para ascender“. Barrio aseguró que la clave estará en “estar concentradísimos y dificultar su circulación de balón. Para poder correr tenemos que hacer al menos el mismo trabajo que en Menorca con el rebote, y ahí todos los jugadores tienen que ser importantes, no sólo los interiores”.

Enfrente, el Basquet Girona que preside Marc Gasol llega con un equipo plagado de nombres importantes como Albert Sabat, que llegó al cuadro catalán desde el Obradoiro, Gerard Sevillano, protagonista en el ascenso de Marín a LEB Oro, o los interiores Hester, Dijkstra y Mor Diang.