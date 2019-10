El Cat&Rest suma la primera después de dos remontadas

El Ciudad de Ponferrada logró su primera victoria / EBD

A la sexta llegó la vencida para el Cat&Rest Intragás Ciudad de Ponferrada, que este sábado logró su primera victoria en LEB Plata en un vibrante partido ante el Bodegas Rioja Vega en el que los bercianos tuvieron que remontar en dos ocasiones desventajas de más de diez puntos (85-80). Casanova y el recién aterrizado Andy Ramírez guiaron a los blanquiazules en los momentos difíciles para estrenar su casillero.

El partido comenzó mal para los intereses del CDP, con un parcial de 2-15 para los riojanos que, no obstante, se quedó en nada antes de llegar al final del primer cuarto, al que se llegó con un marcador de 19-21. Los ajustes defensivos de David Barrio permitieron seguir creciendo a los blanquiazules, que se fueron al descanso con cuatro puntos de ventaja (37-33).

Tras el paso por vestuarios llegó una nueva reacción del Rioja Vega, que con un Beau Justice inconmensurable volvió a abrir brecha en el marcador hasta irse once puntos arriba. El CDP no cejó en su empeño y a falta de cinco minutos para el final ya había igualado de nuevo el marcador. En la recta final, los triples de Ramírez fueron decisivos para poner por delante al equipo berciano, que sentenciaría el partido desde la línea de tiros libres para quitarse por fin de encima el sambenito de no conocer la victoria en LEB Plata.

CAT&REST INTRAGÁS CDP (85): Stefanuto (0), Ferrando (6), Smith (2), Casanova (24) y McDonnell (8). Después jugaron Vlahovic (0), Ramírez (15), Laurent (7), Joel (11) y Soárez (12).

BODEGAS RIOJA VEGA (80): Justice (27), Mario Álvarez (8), Manchón (9), López (6) y Paukste (8). Después jugaron De Pablo (2), Spyridonidis (2), Bieshaar (9), Alderete (5) y Klinewski (4).

PARCIALES: 19-21; 37-33 (descanso); 53-64; 85-80.

ÁRBITROS: Murillo Khon y Álvarez-Ossorio Varela. Eliminados por cinco faltas personales Mario Álvarez y Spyridonidis.

INCIDENCIAS: El Toralín. 1.000 espectadores.