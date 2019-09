El CDP debuta en la LEB Plata ante el Tizona de Burgos

Vlahovic y Lorenzo son duda en el equipo de David Barrio, que no podrá con Ángel Infante para la primera jornada de Liga

CDP y Tizona se vieron las caras en el Torneo de La Encina / Red Blanquiazul

El Cat&Rest-Intragás Clima Ciudad de Ponferrada debuta este sábado en la LEB Plata rindiendo visita a la complicada cancha del UBU Tizona de Burgos (El Plantío, 20.00 horas). El equipo ponferradino marcará así un hito histórico al ser el primero de la ciudad en participar en una categoría profesional del baloncesto español.

Para este partido, David Barrio cuenta con la baja segura de Ángel Infante, que sigue recuperándose de su lesión en el pie derecho, y las dudas de Vlahovic y Álvaro Lorenzo, ambos con problemas de tobillo.

Ambos equipos se vieron las caras recientemente en el Torneo de La Encina, donde los burgaleses se impusieron por 68-81 en un partido en el que el Ciudad de Ponferrada aguantó tres cuartos. En cualquier caso, Barrio asegura que “vamos a intentar llevar el partido a nuestro ritmo, encontrar sensaciones, demostrar que somos un equipo de LEB Plata y que estamos preparados para jugar en la categoría. Lo más normal es que todavía no estemos capacitados para dar nuestra mejor versión, pero aún así creo que podemos ir a Burgos a por todas”.

En cuanto a su primer rival en la competición liguera, el técnico del CDP considera que “es un equipo para estar arriba aunque sea un recién ascendido. Van a ser fuertes en su casa, pero nosotros vamos a competir en todas las canchas y vamos a ir a por la victoria, ya que no podemos desechar ningún partido en una competición de 34 jornadas donde no sabes qué partidos te van a contar y cuáles no para la segunda fase”.