El CDP ficha a Pablo Hernández

Pablo Hernandez. / CDP

Con sus 2,00 de altura, Pablo Hernández llega a Ponferrada para reforzar las posiciones de 3 y de 4, con sus 2,00 metros de altura. Ya va tomando forma el nuevo proyecto del Cat&Rest Intragás Clima CDP, a día de hoy cuenta con 8 jugadores (Soarez, Ferrando, Joel, Casanova, Guillem, Musa Jeng, Manchón y Pablo).

En cuanto a Pablo, viene de promediar en la Dominos League Islandia, con el Thor AK, 15’1 puntos, 7’6 rebotes y 1’1 asistencia por partido, además de un 57% de acierto en tiros, 48% en tiros de 3 y 79% en tiros libres.

Un jugador que puede destacar tanto por su fortaleza a la hora capturar rebotes, tanto ofensivos como defensivos y también en el término anotador, ya que viene con porcentajes muy interesantes y con una media de puntos de dobles dígitos.

La valoración de Barrio: “Es un jugador preparado para volver a España, después de disfrutar en EEUU y tras una gran temporada en Islandia, es joven, pero con muchas ganas de trabajar y viéndolo como una apuesta real de presente.”

También añadía: “Es un jugador de alternativas, puede jugar por dentro en la posición de 4, pero también puede ir evolucionando a posiciones más exteriores como la de alero. Capacidad de defender agresivo y de correr.”

Las primeras palabras de Pablo: “He valorado mucho el interés que han mostrado tanto el staff técnico como la directiva. Quería ir a un sitio en el que realmente me quisieran, y aquí eso me lo han transmitido desde el principio. También me ha atraído mucho la manera de jugar de David y su filosofía de trabajo. Soy un jugador al que le gusta trabajar y mejorar, y tengo muchas ganas de empezar este proyecto en el que vamos a crecer juntos.”

Y acerca de las expectativas del jugador de Ames, “expectativas altas. Confianza en el staff técnico y en la filosofía del club. Se presenta un grupo joven, con ambición y con ganas de trabajar y de ganar. Espera grandes momentos en el Lydia Valentín.”