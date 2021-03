El centro y el equilibrio

Me van a permitir que diga que mi vinculación con el diario ABC se remonta a mi infancia. Recuerdo una columna de opinión alusiva de cómo el periodista forjó su vocación en los salones del Casino de Astorga leyendo en unos grandes sillones el más noble e ilustrado periódico español. Pero no es el caso ahora recuperar aquellas escenas de infancia. La relación profesional se remonta a aquel verano del 92 como primer becario de la recién estrenada edición de Castilla y León. Corresponsal y desde hace unos años opinador, columnista. Pues bien, hace pocos años afirmé que Ciudadanos era un nuevo CDS. Y el tiempo no hace sino dar la razón. Ciudadanos se desintegra un poco más cada día y terminará por ser una fuerza residual absorbida por el Partido Popular o la coalición que una todo el centroderecha por segunda vez en la historia política contemporánea española.

Mientras tanto, si usted es por casualidad un cargo de la formación naranja. Le recomiendo que haga como en su día hizo el Centro Democrático y Social. Primero coaligarse en las instituciones que pueda con el PP, y más tarde incorporarse con el acta de cargo electo a los de la gaviota. Hubo una jugada magistral política que se estudiará dentro de unos años en Ciencias Políticas al menos de Castilla y León. Luis Aznar, un fontanero del CDS que lo fue casi todo en el centrismo de Suárez, afianzó el poder al otro Aznar, José María, en la Junta, para en tiempos de Juan José Lucas y de la mano del presidente leonés Mario Amilivia formalizar un trasvase de cargos regionales, provinciales y locales al nuevo PP. Y de esa operación y de su astucia para moverse entre bambalinas resultó que Luis sobrevivió en el mundo de la política muchas legislaturas más. Como secretario de la mesa del Senado puso el colofón a una carrera larga y llena de crisis y éxitos a la vez.

No sé si Igea se lo ha planteado. Pero muchos de los cargos en organigramas internos me consta que sí. De momento, en el nuevo equipo de Inés Arrimadas Castilla y León no tiene a su máximo representante. Algo quiere decir.

