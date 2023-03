El chef berciano Samuel Naveira abrirá un restaurante "más informal" en la calle del Reloj

Antiguo restaurante Dame tus alas. / Facebook

El chef berciano Samuel Naveira, gerente del restaurante estrella michelín MUNA, ha anunciado este jueves que abrirá un nuevo restaurante "más informal y desenfadado" en Ponferrada. Concretamente, lo hará en la calle del Reloj número 10, lo que hasta hace unos meses era el restaurante Dame tus Alas. Naveira espera que este nuevo proyecto haya finalizado para el próximo mes de junio.

En cuanto al nombre del nuevo local, el chef asegura que todavía no lo sabe pues "no he encontrado ninguno que me llene". Lo que sí sabe es que el concepto de este restaurante será "más informal, para compartir, más desenfadado" y que además, contará con menú del día. "Somos conscientes de que este proyecto, el MUNA, se desvía un poco del público local, viene más gente de fuera y queremos volver a dar la mano a la gente de nuestra tierra con un ticket medio más bajo, algo más divertido, más desenfadado, más del día a día", sostiene.

Aunque habrá que esperar hasta el período estival para poder disfrutar de esta nueva apertura, Naveira ya ha adelantado que "será igual de bonito que el MUNA", que este mismo jueves ha reabierto sus puertas tras una reforma para ofrecer una “experiencia personalizada” a sus comensales.