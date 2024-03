“El cielo es el límite. Sky is the limit”

Juan González Herrero (derecha) en una imagen de su azarosa vida al frente de Herrero Brigantina

Ésta es la segunda parte de un amplio reportaje de investigación sobre el escándalo de Herrero Brigantina y su fundador y propietario -la mayor parte del tiempo- Juan González Herrero. Continuamos nuestro trabajo de desentrañar una presunta estafa, además de otros graves delitos monetarios, que afecta actualmente a casi un millar de ahorradores y clientes financieros o de seguros; a 300 empleados y a una serie de directivos que se han visto, sencillamente, engañados. “Soy un encantador de serpientes”, nos comenta uno de sus últimos directivos que le espetó JGH en una ocasión al término de una difícil pero exitosa reunión.

Intentamos seguir una línea temporal de acciones, muchas de ellas calificadas por los informes, tanto internos como de la UDEF como “presuntamente delictivas” cometidas por este aprendiz de Botín o Mario Conde del siglo XXI. En algunas ocasiones, las pruebas reflejadas aquí se entrelazan o saltan en el tiempo en una red derivada a su vez de la tupida telaraña societaria y de complicadas acciones contables que realizó o mandó realizar supuestamente este joven y ambicioso “ladrón de guante blanco” en potencia y presuntamente.

…Estábamos en La Coruña, como un niño con zapatos nuevos, el joven Juan González Herrero ha registrado el 20 de julio de 2012, con él como un único socio y administrador ante notario su primera empresa. Su denominación social inicial es HERRERO BRIGANTINA DE ECONOMÍA, S.L. El capital social inicial suscrito y desembolsado es de 3.006€. Su domicilio social inicial es el despacho alquilado en la Calle General Gómez Núñez, 26, entreplanta, en Ponferrada. Al lado de los bancos y los principales despachos de la capital del Bierzo. Cerca del dinero. Una obsesión en su vida. De todos los antecedentes hemos informado plenamente en nuestro primer reportaje.

Como afirmaron los expertos en Psiquiatría consultados, así como familiares y colaboradores cercanos, “su personalidad es de una persona narcisista, que se siente por encima de todos y de todo. Hace que ahora, tras descubrir y ver pruebas, se explican muchas cosas. Pero todo esto, si lo ha llevado a cabo ha sido con la ayuda de gente de su máxima confianza durante todos estos años y en la que desde el segundo semestre de 2019, cobra aún más alas y llega a tener más ambición, hasta llegar a la situación del intento de sacar a bolsa el Grupo Herrero Brigantina”, comenta una de las que fue persona de máxima confianza. “Ya era rico, pero ahora quiso llegar a ser uno más del IBEX 35”, explica con asombro y rubor un extrecho colaborador suyo.

“Él siempre tuvo claro que deseaba por encima de todo ser rico rápidamente”, nos confiesa otro familiar muy cercano. Escogió como centro de sus operaciones Ponferrada “para vivir con su mujer, primero en Cacabelos y luego en Carracedelo, al ser ella médico con plaza fija ya y con dos hijas en la familia”.

Pero si bien hemos explicado su obsesión por emular a Botín y Cantabria, él en el Bierzo, pronto pagará por tener en Torre Europa en Madrid la sede fiscal del grupo, aunque allí sólo se encuentra un buzón electrónico y postal por el que se paga un alto precio. Reuniones o juntas directivas eran alquiladas por horas y siempre para sorprender a los convocantes. “La imagen que proyectes, así te tratarán”, se le ha oído decir a sus propias hijas y a sus empleados en infinidad de ocasiones. La obligación del traje y la corbata eran santo y seña. Los coches de alta gama, trajes caros y lugares con cierto nivel económico serán una constante en su vida. Para Ponferrada y el Bierzo, la llegada de un supuesto rey Midas que parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro no pasó desapercibida sembrando dudas entre propios y extraños. Llegó a patrocinar uno de los dos símbolos del Bierzo, nada menos que a la Sociedad Deportiva Ponferradina durante varias temporadas, intentando incluso entrar en su accionariado, “como un elefante en una cacharrería” narran en las entrañas del club. Estaba claro que había llegado y se tenía que hacer notar.

El invento crece, con familia, mejor

Las cosas van saliendo, no sin mucho trabajo. El primer equipo va conformándose principalmente del mundo de los comerciales conocidos en el Banco Santander y Seguros España. Galicia, Asturias y León son su principal procedencia. La idea de expandirse da un primer paso el 29 de mayo de 2015, se registra una nueva empresa: Astudeme, S.L cuyo CNAE es el 6499 (otros servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones). Casi, sin tiempo parra tomar aliento, el 7 de octubre de 2015 en el Registro Mercantil de León, se inscribe una ampliación de capital social hasta 108.314€, se amplia también el objeto social a otras actividades de estudio y asesoramiento. Deja de ser socio y administrador único y se nombra su primer consejo de administración, quedando con la siguiente composición:

Juan González Herrero: consejero delegado y presidente

Marta Rodríguez Alfayate: consejera y secretaria

Francisco Javier López Quintana: consejero

Jesús Gómez Álvarez: consejero

Juan Manuel Vidal Pardo: consejero

Poco después Marta Rodríguez Alfayate es destituida y la sustituye como consejera y secretaria María Pilar Herrero González (tía de Juan González Herrero).

Juan Manuel Vidal Pardo, “eran amigos, de Lugo. Comenzaron vendiendo seguros”, coinciden nuestras fuentes. Una constante que en nuestra investigación encontramos es cómo poco a poco los cambios de equipos dirigentes y consejos de gobierno en las administraciones de las sociedades que va creando y en las más antiguas es el “usar y tirar” de colaboradores. “Tan sólo se fiaba, y un poco sólo, de su familia. De hecho encontraréis varios familiares al frente de las empresas. De los colaboradores iniciales quedan pocos o ninguno. A lo sumo, amigos del principio de los tiempos de vender seguros por el noroeste de España”, nos comentan. “Es muy desconfiado y toma las decisiones casi a solas”, nos informa otro familiar.

Desde el comienzo en 2012, siempre ha estado rodeado de personas de su aparente confianza, la gran mayoría familiares, en principio propios y en los últimos años de su nueva, “familia política”. Muchos con grandes sueldos y complementos, así como accionistas. La estrategia de contratación siempre es la misma. Para empleos de relaciones públicas, utiliza a personas de la zona con lazos sociales y conocedora de las élites del lugar. Para asuntos legales que requieran firmas importantes, a familiares, da igual estudios y condición. Y finalmente, los hombres de las cuentas y la administración, generalmente talentos pero grises a nivel social. Es cierto que en ese segundo y tercer nivel la mayoría no ha tenido conciencia de lo que se fraguaba nos aseguran la mayoría de los consultados. Si bien, sus firmas o sus nombres aparecen en los documentos oficiales de las empresas. “En algunos casos fuimos usados como trapos y cuando no éramos necesarios o le llevabas la contraria a él o a su segunda esposa, nos hacía la vida imposible y a muchos les despide sin causa alguna que sea procedente para llegar a ello”, nos narra uno de ellos.

Utiliza siempre los mismos reclamos con sueldos abultados, de hasta 10.000 euros mensuales netos con catorce pagas y coche de empresa de alta gama a algunos. Además de bonus anuales por cumplir objetivos, beneficios societarios etc. Pero anticipándonos a los últimos años, la familia del segundo matrimonio ha estado trabajando, algunos con cargos directivos y accionistas, con sueldos elevados y cobrando objetivos no alcanzados pero que “a diferencia de los anteriores daba exactamente igual, e incluso sin estudios ni formación apenas”.

Algunos de los nombres de estos familiares de la familia de Juan González Herrero: Mª Pilar Herrero González: tía del fundador. Por la información que se tiene fue subdirectora de Recursos Humanos (RRHH). Ha cobrado hasta 10.000€ mensuales y actualmente “no tienen relación y con pleitos de por medio, ya que firmaron un contrato para seguir cobrando esta cantidad hasta su jubilación, cosa que no pasa desde por lo menos dos años” (así lo corroboramos en la documentación y libro de accionistas del 8 de junio de 2022, en el que aparece que tiene 35 acciones de tipo A). Todo el mundo, tanto de la familia como compañeros directivos hablan de una persona seria y respetuosa, con carácter, pero que llegado a un punto chocó literalmente con su sobrino. “Era como una madrina para él. Estuvo en Gijón y luego en Ponferrada cuatro años”, nos confirman.

Jorge Álvarez-Hevia González: hasta septiembre de 2022 trabajaba en Olsen & Lancaster, momento en el que Juan González Herrero decide liquidar esta empresa que se encargaba de la parte jurídica de las empresas. Primo del fundador, ha realizado varias funciones como directivo en la empresa y en los consejos de administración y es a su vez accionista de Herrero Brigantina. Se han encontrado nóminas de más de 9.000€ mensuales. Colaboró para la creación de Grimaldi, empresa de la que ya informaremos, y la obtención de visado y posterior pasaporte colombiano de su primo. Anticipándonos al desenlace, con sus hermanos ha creado otra empresa que está registrada en la DGSFP de la que nos dicen “es un calco de Herrero Brigantina, aunque nunca aparece en el registro mercantil como socio o fundador (en Linkedin aparecían publicaciones de él y fotos de reuniones con personal de AXA). Esta nueva empresa se llama AHG. Y según nos informan están siendo investigados por la Dirección General de Seguros. “Juan necesitaba un abogado. Él siempre quiso ser licenciado en Derecho, tener ese grado. De hecho lo ha estado estudiando en la UNED sin terminarlo. Aunque presume de ello. Y convenció a su primo Jorgín para que nada más empezar se uniese a él”.

Todos lo definen como una segunda copia de Juan González Herrero. Si bien desciende, con sus otros dos hermanos, de una conocida familia de Oviedo. “Algo que le encantaba a Juan. Ya ves, tener la sede en la Calle Uría con su primo abogado era como un triunfo ya en su tierra”. Pero eso le quedaba pequeño a ambos. Jorge, temperamental, fue uno de los últimos en terminar mal con Juan, nos dicen. Nos preguntamos qué pudo suceder. Otros: “Jorge es su cachorro, su persona de mayor confianza. Se diría que lo moldeó a su gusto. Jorgín es más arrogante, más tirado para delante. Su novia es de una conocida familia de Oviedo. Vendía mejor. Jorge terminará en Vigo desde hace al menos cinco años”, nos explica un allegado.

Carlos Álvarez-Hevia González: hermano de Jorge y también primo de Juan González Herrero. Fue consejero delegado de Herrero Brigantina. Dueño o socio de Bodegas Viazalez. Crea AHG con sus hermanos aunque desde octubre de 2023 “desaparece” su nombre de ella y sólo aparece el nombre de su hermano Juan (https://librebor.me/borme/persona/alvarez-hevia-gonzalez-carlos). Ha tenido sueldo de más de 9.000€ mensuales, coche de alta gama, bonus… Su marcha de Herrero Brigantina se justificó internamente diciendo que fue “por apropiación de dinero de la empresa”. Algo que no se ha podido comprobar y EBD creemos que son rumores malintencionados presuntamente por la pareja directiva principal y calmar al resto del equipo. Carlos fue accionista y sus acciones fueron compradas por más de 100.000€ y pagadas en plazos, según hemos podido cotejar. Sin estudios conocidos.

Alberto Barredo Herrero: primo de Juan González Herrero. Fue director comercial de Herrero Brigantina y posteriormente de North Atlantic Insurance Broker Company. Su nómina era de 3.500€ netos mensuales y ha cobrado objetivos sin alcanzar éstos, tal y como se indica en contrato. Desde septiembre de 2021 en litigios que la gran mayoría ha ganado a su propio primo. Los problemas comienzan cuando su primo Juan decide cambiar de puesto de trabajo a su mujer, también trabajadora de la empresa, Sandra Lago Casares, directora de control de gestión de las filiales de NAIBC a inspectora de primer nivel, es decir de comercial, con el mismo sueldo que tenía. “Estaban invitados a lo que será famosa boda de Juan y Kelly pero no asistieron”.

Sandra Lago Casares: esposa de Alberto Barredo, directora de control de gestión de las filiales. En un informe realizado de su trabajo laboral, “dejaba mucho que desear. Al igual que su marido”, es un caso personal de Juan González Herrero y se encuentran en procesos judiciales contra la empresa.

Otros familiares de Juan González Herrero: Sergio González y Sergio García, como comerciales en la oficina de Oviedo, nóminas de unos 2.000€. Marco Antonio González Martínez y Lucía González González (este matrimonio, ella prima de él. Contratados por la filial Leonesa como administrativos “pero realizaban trabajos de construcción y similares”. También acabaron despedidos y con procesos judiciales). Presuntamente los documentos indican que cobraban una nómina y aparte presentaban facturas de trabajos incluyendo de nuevo su trabajo.

Sociedades entrelazadas

El entramado societario, junto a la expansión de oficinas que llegaría a cubrir toda España, Miami y Londres con cerca de 300 empleados se levanta a una velocidad vertiginosa. Casi tanto como los éxitos contables y financieros anunciados a bombo y platillo en medios nacionales y especializados. En julio de 2016, en concreto el 29 de julio se registran las empresas Compañía Leonesa de Mediación, Compañía Madrileña de Mediación, estas con CNAE 6629 (otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones) y Compañía Galega de Corretaxe con CNAE 6499.

En 2017 hay varios cambios registrados en el Registro Mercantil. El 12 de mayo se registra el cese/dimisión como consejero de Jesús Gómez Álvarez y se nombra como vicepresidente a Francisco Javier López Quintana quedando el consejo de administración formado por:

Juan González Herrero: consejero, consejero delegado y presidente

María Pilar Herrero González: consejera y secretaria.

Francisco Javier López Quintana: consejero y vicepresidente.

Juan Manuel Vidal Pardo: consejero y asesor.

Se amplia de nuevo el capital social a 172.314€. Se traslada el domicilio social a las oficinas de la Calle Hamburgo 12 A, en Ponferrada.

En mayo de 2017 se crea la empresa HERRERO BRIGANTINA SERVICIOS CREDITICIOS, cuyo administrador único es Miguel Ángel Barba Galán. Uno de sus primeros amigos de La Coruña y uno de los “cerebros contables” y de productos del Grupo. “A Juan le gustaba decir: Es el que sabe dónde están enterrados los cadáveres”, nos explica otro familiar que trabajó con ellos. Barba emplea también a su mujer por un tiempo. Terminará, como todos, mal con Juan, no sin antes celebrarse un sonado juicio compensatorio. Su CNAE con el epígrafe 6619 (otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones). Desde esta empresa se comienza a realizar contratos de inversión y préstamos e hipotecas. Registrada en Banco de España y CNMV.

El 26 de junio de 2017 se registran dos empresas: North Atlantic Insurance Broker Company, S.A: su CNAE ES 6629 (otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones). Como administrador único y presidente aparece Jorge Álvarez-Hevia. Su domicilio social primero es en Vigo y a los pocos meses pasa a Paseo de la Castellana, 93 planta 2 oficina 206 Madrid. Broker Asegurador de Ultramar, S.L: su CNAE es 6499. En ese momento las filiales Madrileña, Leonesa, Astudeme, Galega y Broker tienen el mismo consejero delegado: Carlos Álvarez-Hevia, primo ambicioso si bien “obedecía a su hermano y a su primo Juan en todo lo que le indicaban”.

El 3 de noviembre de 2017 se modifica el consejo de administración, saliendo del mismo María Pilar Herrero González y Francisco Javier López Quintana. Les sustituyen: Miguel Ángel Barba Galán: consejero y secretario, Jaime Maseda Rodríguez: consejero y vicepresidente. “Jaime es el amigo fiel. De la etapa de Lugo. Llegó a ser el mejor comercial de seguros de Lugo. Su vida disoluta y con supuestos problemas personales lo han llevado a desaparecer de mala manera tanto de la empresa como de la zona. Le llamábamos el tirito. Lo último que sabemos de él es que está rehaciéndose en Palma de Mallorca”, explica una íntima persona de ellos.

En 2018, en concreto el 26 de junio, se modifica el consejo de administración saliendo de él Juan Manuel Vidal-Pardo y Miguel Ángel Barba Galán, entrando en el consejo: Jorge Álvarez-Hevia González: consejero y secretario Carlos Álvarez-Hevia González: consejero. Ambos primos de Juan González Herrero. Se amplia el capital social a 1.012.314€ (en menos de un año se amplia 840.000€).

El 10 de septiembre se traslada su domicilio social a Madrid, en concreto en el Paseo de la Castellana, 95 piso 29 despacho 8. En mayo de 2019 se modifica el consejo de administración quedando configurado de la siguiente manera:

Juan González Herrero: consejero, consejero delegado y presidente

Carlos Álvarez-Hevia González: consejero

Jorge Álvarez-Hevia González: consejero y secretario

Noelia Bruque Lara: consejera

Jaime Maseda Rodríguez: consejero y vicepresidente

En julio de 2019 se cesa/dimite a Jaime Maseda Rodríguez y es sustituido por Noelia Bruque, pasando a ser consejera y vicepresidenta. También son nombrados apoderados: Noelia Bruque, Carlos Álvarez-Hevia, Jorge Álvarez-Hevia y Rufino Mallo Fernández.

“Noelia Bruque, como Alfonso Rodríguez Hevia, son los ejemplos de personas conocidas. La primera, casada por entonces con un hijo de uno de los políticos e industriales más conocidos de La Coruña, lo que le abrió las puertas a la alta sociedad coruñesa a Juan. “Noelia trae retorno”, le gusta decir a Juan. Conoce a la familia de Estrella Galicia, del mundo de la noche y las altas celebraciones. Su amiga íntima conoce también a los Ortega de Inditex y eso a Juan le encantaba… Alfonso, por sus cargos políticos y sociales era un hombre respetable en el Bierzo y en Asturias, también ayudaba su procedencia asturiana. En definitiva, a pesar de sus cargos, eran unos meros relaciones públicas que, como siempre, desaparecieron con el tiempo de la empresa”, nos narran desde lo que fue el círculo íntimo de González Herrero.

Es, en ese momento, cuando el presidente del Grupo comienza a realizar facturas de un supuesto asesoramiento en todas y cada una de sus empresas. Lo que unido a falsos cursos, otros no, de formación que se creía recibían los altos cargos, son imputados a las cuentas de las empresas como gastos entre sí que iban presuntamente a parar a las manos de Juan. Éste era uno de los métodos de esquilmar de cientos de miles de euros, luego serían millones, al grupo empresarial.

En enero de 2020, JGH firma una póliza de crédito por un importe de 1.500.000 euros, que en mayo de ese mismo año amplía en 500.000 euros más. En este año comienza a realizar facturas con endosos, que se supone que es para realizar la devolución de esta póliza. A lo largo de estos años ha endosado por un valor de 5.106.411,60 euros. “Esta diferencia no tiene explicación alguna”, rezan los informes de investigación.

Pero sigamos con el rastro de cambios en escrituras… En octubre 2019 se modifica el tipo de sociedad mercantil pasando a ser sociedad anónima cambiando su denominación social a HERRERO BRIGANTINA, S.A. El consejo de administración pasa a ser formado por:

Juan González Herrero: consejero, consejero delegado y presidente

Carlos Álvarez-Hevia González: consejero y apoderado

Jorge Álvarez-Hevia González: consejero, apoderado y secretario

Noelia Bruque Lara: consejera, apoderada y vicepresidenta

Rufino Mallo Fernández: apoderado.

Se redactan nuevos estatutos sociales y se amplía el objeto social.

En 2020, año de la pandemia, en julio se produce el cese/dimisión de Noelia Bruque Lara como vicepresidenta y Juan González Herrero como consejero delegado. También se produce el nombramiento de Técnicos en Valoración, Verificación y Auditoria, S.L como auditor de cuentas. El consejo de administrador en escritura queda compuesto por:

Juan González Herrero: consejero y presidente

Carlos Álvarez-Hevia: vicepresidente segundo, consejero y apoderado

Jorge Álvarez-Hevia: consejero, secretario y apoderado

Noelia Bruque: consejera, vicepresidenta primera y apoderada

Rufino Mallo: apoderado, consejero y consejero delegado Mónica Mosquera: consejera

Noelia Pombo: consejera

Técnicos en Valoración, Verificación y Auditoria: auditor

Rufino Mallo es uno de los primeros comerciales del Grupo en el Bierzo, que hará una importante carrera en la empresa. Si bien, es un hombre del mundo de los seguros que llegó a cargos directivos sin llegar al corazón de la empresa, esto es, de Juan. Noelia Pombo, nos dicen uno de los mejores cerebros del grupo, es “una persona muy trabajadora y de confianza de Noelia Bruque”. Ambas terminarán mal con el presidente y su segunda consorte. “Rufino era el hombre obediente. Un hombre del mundo comercial. Su amiga Mónica (Recursos Humanos) fue engañada seguramente. Ambos eran eficientes, obedientes y conocían mucho a la gente del Bierzo y sus empresas”, nos aclaran.

En mayo de 2020 crea de forma paralela y como propietario único la empresa Pembroke & Grosvenor. Es registrada en U.S.A, concretamente en Miami. Grimaldi y Pembroke, recuerden estos nombres para el futuro inmediato de nuestra investigación. Como decía el viejo profesor de Empresa y Economía en la Universidad de Navarrra, don Alfonso Nieto: “Toda información deja rastro. Registros, movimientos bancarios. Documentos oficiales…Sólo hay que buscarlos”, qué razón tenía nuestro viejo profesor.

“Juan ha cambiado”

Dos son las cosas en las que varias versiones consultadas coinciden. El viaje a Miami para abrir oficina y expandir el negocio. “Algo le pasó ha Juan a partir de ese viaje. No sé. Cambió. Se trastornó”, nos comentan en lo que fue su círculo familiar. Y la segunda, “la aparición de Kelly Galeano”, afirman desde su entorno laboral. Una profesional de la hostelería que trabajaba de camarera en el restaurante favorito de Juan en Ponferrrada, La Violeta, en pleno corazón histórico de Ponferrada. Uno de los más prestigiosos de la zona. De hecho, se tiene constancia de “encuentros casuales o raros de ellos desde el 2019, como en el palco vip de la Ponferradina, ella sirviendo el cátering casualmente a él y su familia”, nos narran. “Él cambió”, sentencian. “¿Qué Juan sale de noche? ¡Imposible. Si es un soso…!”, nos afirman.

Aparece Kelly Galeano

El 15 de junio de 2020 es contratada Kelly Johana Galeano Orrego. Persona con estudios básicos, divorciada, de nacionalidad colombiana y española posteriormente. En mayo se había creado Blacksmith Capital Sicav. Se crea la página web corporativa. En diciembre de 2020 se amplía el Capital social hasta 2.816.000€ (es decir se suma al capital social 1.803.686€).

Las ampliaciones de capital ascienden a 5.224.000 euros. Y el importe suscrito en acciones por JGH tan sólo en 2020 y 2021 asciende a 4.192.000 euros incluyendo las aportaciones no dinerarias.

Al igual que sucedió con la familia González Herrero. En las empresas del Grupo comienzan a contratarse familiares de la nueva pareja y directiva, Kelly Galeano. Hermanas, sobrinas, primos, suegros, conocidos y parientes de lo más diverso. Llueven literalmente en Recursos Humanos los nuevos contratos con los apellido Galeano. Se constata la carencia de estudios en su mayoría, que son personas colocadas “a dedo” y sin criterio en puestos de dirección. Esto provoca constantes enfrentamientos en los directivos de segundo nivel que, primero con los familiares por su inoperancia y luego con la propia “segunda dama”, genera “broncas de calado”. Se desata una vendetta interna en la que la familia González Herrero y amigos van a perder ante la ambición imparable de la dama de hierro de los Galeano.

Lucha por el poder, ¡la guerra!

“No puedes poner por encima de un directivo histórico y de confianza a una chica sin estudios. Por mucho que le pagues o consigas un diploma de unos meses certificado de algo similar a auxiliares adminitrativos”, nos explican. Es más, nos filtran correos en los que varios cursos de la propia Kelly se los realizan otras personas. Con la presunta falsedad documental que ello puede acarrear. Además, la nueva pareja cambiará varias veces de denominación de puesto de trabajo y diversas retribuciones hasta llegar a detentar tanto poder como el propio presidente de la compañía, JGH.

“Nos trataba como la capataz de una finca. Y protesté a Juan. Fue tal nuestra bronca que decidí pactar una salida al ver lo que iba a pasar”, confiesa uno de los directivos más conocidos socialmente. Volvemos a nuestro experto psiquiatra, veterano en la plaza. “Es normal que una persona sin educación, formación y estudios trate como a ella la pudieron haber tratado, o incluso sufrir. Es un repentino atragantón de poder y soberbia. Eso no es ninguna patología. Simple reafirmación personal y encubrimiento de su inseguridad inicial”. Órdenes absurdas, como de castigo, normas en las oficinas… Las anécdotas son tantas y tan vejatorias que no queremos extendernos del mal principal a investigar, aunque denotan, eso sí, la falta de saber y estar, de educación y clase.

Eso sí, todos los cambios directivos y en escrituras obedecen a un pulso interno por la lucha del poder. Los González Herrero y veteranos se resisten porque acuden a Juan con la razón, pero la razón y la lógica elemental se esfuma. Viendo los organigramas se deduce claramente cómo Kelly Galeano gana poco a poco más poder e influencia y todos los directivos van cayendo de sus puestos y despedidos agriamente. Unos, con acuerdo de compra de sus acciones e indemnizaciones suculentas. Otros, los más, sin poder rescatar ni el dinero de sus acciones en la empresa por las que aún figuran en escrituras dando lugar a confusión pública. “Oye, que figuras en los socios de Herrero. ¿Nos lo puedes confirmar? Sí, hombre, el tipo este me dijo que me las pagaba (las acciones) y me he tenido que quedar con ellas; buen dinero he perdido…”, (conversación telefónica de EBD con uno de los exdirectivos y accionistas actuales).

A finales de 2020 entran en la empresa contratadas las hermanas de Kelly Johana Galeano Orrego. Primero se piensa en ellas como comerciales, luego como oficinistas. Pronto se les hacen cursos en la empresa en la rama de ofimática para poder realizar su trabajo como técnicos. Se crea Olsen & Lancaster. En 2021 es importante indicar que en marzo se hace una nueva ampliación de capital hasta 3.785.000€ (en tres meses se amplia 969.000€). En abril, el consejo de administración queda configurado de la siguiente manera:

Juan González Herrero: consejero y presidente

Carlos Álvarez-Hevia: vicepresidente segundo, consejero y apoderado

Jorge Álvarez-Hevia: consejero, secretario y apoderado

Noelia Bruque: consejera, vicepresidenta1a y apoderada

Rufino Mallo: apoderado, consejero y consejero delegado solidario

Mónica Mosquera: consejera

Noelia Pombo: consejera

Alfonso Jesús Rodríguez-Hevia: apoderado, consejero y consejero delegado solidario

En abril de este mismo año se amplía de nuevo capital hasta los 4.660.000€ (en un mes 875.000€). En mayo se produce el cese/dimisión de Juan González Herrero como consejero y presidente, de Jorge Álvarez-Hevia como consejero y secretario, Noelia Bruque como consejera y vicepresidenta primera, Rufino Mallo como consejero y consejero y consejero delegado, de Mónica Mosquera como consejera, de Noelia Pombo como consejera y de Alfonso Rodríguez-Hevia como consejero y consejero delegado solidario, nombrando a Rufino Mallo y Alfonso Rodríguez- Hevia como administradores solidarios, modificando el órgano de administración, pasando de consejo de administración a administradores solidarios, cesando/dimitiendo en mayo de ese año y nombrando a Rufino Mallo como administrador único. En noviembre de ese mismo año se produce el cese/dimisión de Rufino Mallo como administrador único, modificando el órgano de administración, de nuevo a consejo de administración, quedando de la siguiente manera:

Rufino M. F.: presidente y consejero delegado

Antonio L. D.: vicepresidente y consejero

Mónica D. G.: consejera

Miguel Ángel Barba Galán: secretario y consejero.

En enero de 2021 entra en la empresa un sobrino autista agudo de Kelly Johana Galeano Orrego como técnico informático. En mayo de este mismo año contratan a Yeudi Manuel Burgos, novio de una sobrina de Kelly, Johana Galeano y “secretario” del matrimonio. Yeudi, por ejemplo, es un camarero sin estudios que se ve nombrado director de Marketing, al que se le pone de ayudante a diverso personal. Un anterior jefe suyo de hostelería nos comenta: “¿Pero si escribía con faltas de ortografía. Cómo es posible que sea director de Marketing y no sé cuantas cosas más?”. Ponferrada es muy pequeña para tal invasión de una auténtica colonia familiar con un ritmo de vida desenfrenado en una ciudad de provincias.

Poco después una sobrina, del ya llamado “clan Colombiano o Galeano” por la plantilla en general, que calla y aguanta, va al principio a trabajar “poco tiempo y después nada pero cobraba un sueldo de más de 1.200€ netos”, nos explican. En este año también se producen las contrataciones de Mariela Orrego, José Daniel Galeano Orrego, Daniela Ríos y Mauricio Humberto Noriega Flórez. Quédense con este nombre, Mauricio será uno de los puntales fundamentales en la huída hacia delante que tomó la pareja presidencial del grupo empresarial.

Se eleva a público la “venta” de cartera de Herrero Brigantina Servicios Crediticios a North Atlantic Insurance Broker Company a finales de año y por parte de ésta última la cesión de cartera a las filiales que han pasado a depender anteriormente de NAIBC.

Escándalo social

Los trabajadores de bancos, cajas y seguros de la zona están sorprendidos. “Nadie da duros a tres pesetas”, afirman. Las sospechas de supuestas prácticas fraudulentas despiertan las conciencias de muchos profesionales y del propio Grupo. Los premios empresariales y reconocimientos en prensa especializada pagada o en revistas de falso papel couché y salmón también. Herrero Brigantina escala en rankings trucados. Bien pagados por publicidad encubierta. “A veces hasta se compraban miles de ejemplares para todas las oficinas del Grupo”. Se busca la foto del éxito, pero pronto Madrid o Barcelona quedan pequeñas. Se salta a París, Londres, Miami…En las redes sociales y en las webs del Grupo se repican fotos y textos. “El cielo es el límite”, repiten.

Pero por dentro la situación está enrarecida. Tras un complicado divorcio, Juan Herrero ha sufrido al menos con testigos dos ataques de ansiedad. En uno fue trasladado en ambulancia desde su edificio central de oficinas en el PIB hasta el Hospital del Bierzo. A nivel interno tiene a casi todo el equipo directivo totalmente renovado o en trances de irse o echarlos. Pocos del inicio, casi nadie a nivel ejecutivo, quedan. En el Bierzo se ha granjeado mucho rechazo social al salir con malos modos del patrocinio de la Sociedad Deportiva Ponferradina y desaires a empresas y personas de la zona. Herrero Brigantina reaparece copatrocinando al Valencia en un intento desesperado por mostrar fortaleza y arriesgado marketing empresarial. JGH intenta incluso escarcear en el mundo de los medios de comunicación, planeando fundar un gran diario nacional que luego la sensatez de profesionales consultados le hacen desechar. Ingresa como socio en varias empresas de la zona, bodegas y hasta temporalmente en este mismo periódico donde nunca cumplió nada o entorpeció.

Como en una secta, el Certo in Dubium, Certeza en la duda, repiten en sus correos, mensajes e intervenciones los empleados de camisa de cuello blanco, corbata y vestidos formales. Diez coches de alta gama son repartidos de mano en mano, según el capricho y humor de la pareja presidencial. Como la Torre de Hércules, su logo, el Grupo Herrrero Brigantina mostraba fortaleza externamente.

La boda

Otro de los puntos culminantes de esta historia. Si no fuera porque detrás hay cientos de presuntos estafados por sus ahorros contratados a intereses imposibles en la realidad. Familias y proyectos vitales rotos. Es la boda de película que Juan y Kelly se diseñaron. “En especial ella. Quería vivir su propia historia de amor de película”, afirma una por entonces íntima amiga. Casi todas las familias, amigos y empleados de ambos acudieron a Ibiza. La llegada en un yate de 50 metros de eslora a puerto donde ella, con radiante vestido blanco es recogida por él con la entrega de un ramo de flores, para casarse dentro con un capitán. Los mariachis contratados al más puro estilo cártel de Medellín. Las chicas de natación y baile sincronizado en el agua. El champán francés que corría a raudales…. En Ibiza recuerdan esa fiesta. “Creíamos que era un banquero famoso o un presidente de fútbol… Pero no hacemos preguntas. Por aquí pasan muchos famosos”, explican en el lujoso hotel donde residieron muchos invitados.

Imágenes todas reproducidas por el perfil de youtube del Grupo HB, que incluso replicaron los medios de comunicación generalistas y especializados. El cuento de hadas pagado presuntamente con el esfuerzo y sudor de otros se hacía realidad.

¡A facturar!

Siguen las ampliaciones de capital en los años 2020 y 2021. Los propios directivos de GHB realizan un informe de posibles “irregularidades”:

A lo largo de la investigación interna que se lleva a cabo sobre posible estafa por parte del fundador de la empresa, debemos pararnos en las ampliaciones de capital efectuadas en 2020 y 2021, y que son las que actualmente tenemos conocimiento de las irregularidades llevadas a cabo.

2020

Llama la atención que se realizan cuatro ampliaciones de capital en ese mismo año. Están elevadas a público en las siguientes escrituras:

 Número 936, registrada notarialmente el 12 de agosto de 2020

En ella se eleva a público los acuerdos sociales alcanzados en la Junta General Extraordinaria de accionistas del 20 de febrero de 2020. En ella se indica la agrupación y canje de las actuales acciones ( había 1.012.314 acciones por un valor de 1€ y se canjean por acciones de nueva emisión, en concreto 1012, por un valor de 1000€). Ampliación de capital por un importe de 1.804.000€ mediante aportación dineraria y emisión de acciones de clase A y B. Modificación de estatutos. El 10 de agosto de 2020 se certifica el canje de acciones quedando:

a) Juan González Herrero: titular 752 acciones

b) Jorge Álvarez-Hevia González: titular 100 acciones

c) Carlos Álvarez-Hevia González: titular 100 acciones

d) Ma Pilar Herrero González: titular 35 acciones

e) Miguel Ángel Barba Galán: titular 18 acciones

f) David González de Sousa: titular 6 acciones

g) Jesús Gómez Álvarez: titular 0 acciones ( se extinguen las 225 que tenía anteriormente por un valor de 225€)

2. Se propone realizar la ampliación mediante aportaciones dinerarias mediante emisión de 1652 acciones de clase A, por un valor de 1.652.000€ y 152 acciones de clase B, por un valor de 152.000€ y sin derecho a voto. La ampliación son suscritas y desembolsadas por Juan González Herrero. Queda ampliado el capital hasta 2.816.000€. Importante destacar que Juan González Herrero, transmite a Jorge Álvarez-Hevia y Carlos Álvarez-Hevia (primos carnales) 321 acciones a cada uno de ellos de tipo A; y a David González de Sousa se le comunica que transmita a Juan González Herrero las 6 acciones que dispone. Se transmiten acciones a nuevos accionistas: Noelia Bruque Lara, Rufino Mallo Fernández, Mónica Mosquera Calvo, Noelia Pombo Pérez y David González de Sousa, siendo éstas todas de tipo B y total de acciones 152. Hay incluidos varios certificados del ingreso presuntamente efectuado en varias fechas (hay que mirar los movimientos contables ya que sabemos perfectamente que le gusta mucha “ mover” el dinero y que acabe en sus cuentas).

 Número 1690, registrada notarialmente el 17 de diciembre de 2020 Se eleva a público el acuerdo tomado en Junta General y Extraordinaria, celebrada el 28 de octubre de 2020, de realizar una ampliación de capital social por valor de 969.000€, siendo 949 de tipo A y 20 de tipo B. Estas 969 acciones son suscritas por Juan González Herrero ( tipo A:949) y por Alfonso Jesús Rodríguez-Hevia González ( tipo B: 20). Ahora el capital social es de 3.785.000€, incluidos los certificados de los ingresos presuntamente efectuados

 Número 1767, registrada notarialmente el 29 diciembre de 2020

En esta escritura el certificado de la Junta Extraordinaria de accionistas, celebrada el 23 de diciembre no está firmada ni por el secretario, Jorge Álvarez-Hevia ni por el presidente Juan González Herrero. Se toma la decisión de aumentar el capital social en 550.000€ con acciones de tipo A y modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Son suscritas y desembolsadas estas nuevas acciones por Juan González Herrero. En esta escritura indica que el capital social asciende a 4.335.000€.Están incluidos los certificados de los ingresos presuntamente efectuados.

3

 Número 1768, registrada notarialmente el 29 de diciembre de 2020 Se eleva a público las decisiones tomadas en la Junta General Universal y Extraordinaria, celebrada el 23 de diciembre de 2020. En ella el orden del día es el aumento de capital por un importe de 325.000€ que suscribe las acciones la misma persona: Juan González Herrero y esta vez el pago se realiza con pólizas suscritas entre noviembre y diciembre de 2020 ( la última el mismo 29 de diciembre, cuando la junta se celebra el 23). En el certificado expedido aparece un capital de 4.660.000€. Las pólizas presentadas y que, en ningún momento, se cambia el nombre del tomador son las siguientes:

Póliza Axa no 015773202 emitida el 24/11/2020. Importe 200.000€. Rescatada el 18/05/2023 por Juan González Herrero, titular de la cuenta del Banco Sabadell acabada en 4759 ( importe al rescate 191.804,19€)

Póliza Helvetia no G7 V580000056 emitida el 21/12/2020. Importe 25.000€. Rescatada el 11/05/2023 por Juan González Herrero, titular de la cuenta del Banco Sabadell acabada en 4759 ( importe al rescate 25.742,24€)

Póliza Helvetia no G7 V560000007 emitida el 17/12/2020. Importe 25.000€. Rescatada el 16/05/2023 por Juan González Herrero, titular de la cuenta terminada en 4759 ( importe al rescate 19.644,81€)

Póliza Helvetia no G7 V580000072 emitida el 29/12/2020. Importe 25.000€. Rescatada el 11/05/2023 por Juan González Herrero, titular de la cuenta terminada en 4759 ( importe al rescate 25.972, 34€)

Póliza Surne no 20201222990441 emitida el 18/12/2020. Importe 50.000€. Rescatada el 30/05/2023 por Juan González Herrero, titular de la cuenta terminada en 4759 ( importe al rescate 50.000€)

TOTAL VALOR AL RESCATE: 313.163,58€

CAPITAL FINAL AMPLIACIONES: 4.660.000€

4. En 2020, según escrituras, Juan González Herrero suscribe acciones de Herrero Brigantina, por un valor de 3.628.000€ ( incluyendo los 325.000€ mediante pólizas). Sigue apareciendo como presidente de la empresa.

2021

En este año se realiza una única ampliación de capital por un valor de 564.000€ fijando el capital social en 5.224.000€. Está elevado a público en la siguiente escritura:

 Número 968, registrada notarialmente el 9 de junio de 2021

Se eleva a público las decisiones tomadas en Junta General Universal y Extraordinaria, celebrada el 11 de mayo de 2021en el que se cesa al administrador único Miguel Ángel Barba Galán y se nombra Consejo de Administración. En el siguiente orden del día, según certificación, se habla de la ampliación de capital social, emitiendo 564 acciones nuevas de seria A. El importe a suscribir es de 564.000€ y quien lo hace es Juan González Herrero, siendo una parte de forma no dineraria, 226.000€ en concreto, es decir de nuevo usando pólizas que, a continuación se detallan, y que son suscritas poco tiempo antes:

Póliza Axa no 015785662 emitida el 19/03/2021. Importe 75000€. Rescatada por Juan González Herrero 02/06/2023, titular de la cuenta del Banco Sabadell acabada en 4759. ( Importe al rescate 65.631,28€)

Póliza Generali no G90 764001871 emitida el 23/03/2021. Importe 100.000€. Rescatada por Juan González Herrero el 25/05/2023, titular de la cuenta del Banco Sabadell acabada en 4759. ( Importe al rescate 89.046,37€)

Póliza Mapfre no 005464920 emitida el 28/04/2021. Importe 51.000€. Rescatada el 16/05/2023 por Juan González Herrero, titular de la cuenta del Banco Sabadell acabada en 4759. ( Importe al rescate 49.420,37€)

5

TOTAL VALOR AL RESCATE: 204.098,02€

CAPITAL FINAL AMPLIACIONES: 5.224.000€

Sigue sin querer que se cambie el tomador de las pólizas, algo que legalmente se debe realizar al utilizar como medio de pago éstas.

Junto a la certificación, además de las pólizas, aparece certificados bancarios de los ingresos presuntamente realizados, en este caso por una suma de 338.000€.

El importe suscrito en acciones de Herrero Brigantina entre 2020 y 2021 por Juan González Herrero es de 4.192.000€, incluyendo las aportaciones no dinerarias.” (transcripción literal del informe interno).

En este año, 2021, se “ formaliza” contrato de compra y venta de las acciones del Sr. González por parte de Pembroke& Grosvenor, pero no se eleva a público hasta el 28/02/2023 con la escritura número 501. Es importante que, desde que el Consejo de Administración, que había en 2021, en Herrero Brigantina informase de la transmisión de las acciones a Pembroke, comienza a investigar y ver que no se adapta a legalidad esta venta. Este mismo año “desaparece” de los consejos de administración; aunque se crea un Consejo Asesor, presidido por él, que aparece y desaparece en actas de 2021 y 2022, hasta la reunión de la Junta General Extraordinaria de accionistas del 12 de diciembre de 2022 que cesa el anterior consejo de administración y entra Juan González Herrero como presidente y su esposa Kelly Johana Galeano Orrego como vicepresidenta. ¡EBD tiene copia de las escrituras!

Junto a este informe se adjunta escrituras y certificados de los rescates de las pólizas aportadas en la ampliación de capital.

6.En 2022, año que se acelera la caída de Herrero Brigantina, consta en el Registro Mercantil, el 15 de noviembre el cese/dimisión de Miguel Ángel Barba Galán como secretario y consejero y le sustituye Jorge Cantón Vázquez. Se celebra en Ponferrada el primer ISF Sumit, donde Juan González Herrero anuncia la contratación de hasta 500 personas en plantilla y la inversión en un propio programa en el metaverso. El público queda entusiasmado.

En septiembre de 2022 se destituye a su íntimo amigo, Jaime Maseda, como consejero delegado de las filiales. “Juan hace un último favor al que fue su amigo. Borra y repone múltiples irregularidades en caja y contables que ha realizado en algunas empresas Jaime”. Último trabajo realizado por Olsen & Lancaster, la empresa jurídica creada a finales de 2020 y comienza su liquidación. “Kelly lo aisla. Lo rodea. Compran el chalet de la urbanización Patricia, se rodean de lujo al que sólo acceden personas de la familia de ella”, explica la propia familia de Juan. Los vecinos, gente conocida de Ponferrada, nos comentan: “Las fiestas eran abundantes y la mayoría eran colombianos. Lo llenaban todo de coches”. Otros nos dicen: “Les hice el cátering varias veces. Hasta que me dejó una vez con la mercancía sin consumir, ni pagar. Al final no le serví más”.

Hay en diciembre de 2022, en concreto el día 12, una junta de accionistas la cual se repite dos veces, redactando el acta de esta reunión Juan González Herrero y elevando a público en enero de 2023. En ella aparece el cese/dimisión de Rufino Mallo y otros dos colaboradores más, y de esa manera quedaría el consejo de administración de la siguiente manera:

Juan González Herrero: presidente

Kelly Johana Galeano Orrego: vicepresidenta

Jorge Cantón Vázquez: secretario

Óscar Torres: letrado asesor.

Óscar Torres es otro de los siniestros “y del lado oscuro” (expresión que nos manifiestan de varios directivos) personajes de esta tragedia. Abogado con mil recursos legales diseña complejas operaciones para salvar el paso de los problemas que comienzan a surgir en el Grupo. Finalmente, cuando todo empieza a complicarse en exceso escapa sin hacer ruido de la propia empresa. Muchos exdirectivos nos hablan muy mal de él.

El saqueo

Uno de los métodos más habituales de presuntamente llevarse dinero Juan González Herrero de sus propias empresas ha sido mediante presuntos falsos cursos y asesoramiento que factura a sus empresas e incluso a sus propios directivos. Muchos, aseguran “ni he recibido ese curso, ni lo he impartido ni cobrado nada”. Con lo que en los largos listados en poder de EBD vemos facturas desde julio de 2019 por importes que superan presuntamente los cinco millones de euros y los quince desde la contabilidad interna actualizada para la Audiencia Nacional.

El trabajo de investigación es casi infinito ante la abundancia de documentación y cruce de préstamos, nóminas desde varias empresas y facturas endosadas a las propias empresas del Grupo:

1. ORIGEN DE LAS FACTURAS QUE EMITE

Por la información que tenemos, comienza a llevarse dinero, por unos cursos o asesoramientos no recibidos por ninguna de las empresas, a través de facturas, en julio de 2019. Desde esa fecha hasta el 31 de julio de 2019 emite facturas por un valor de 1.548.806.12€ (un millón quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos seis euros con doce céntimos).

En enero de 2020 solicita una póliza de crédito a Herrero Brigantina Servicios Crediticios (a partir de ahora HBSC) por un valor de 1,5 millones de euros y en mayo lo amplia 500.000€ más hasta alcanzar los 2 millones, endosando facturas emitidas, supuestamente por actividades realizadas, para reducir deuda con HBSC, el valor total endosado durante ese año es de 1.633.946,09 € (un millón seiscientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y seis euros con nueve céntimos). Hay que destacar que en este año de marzo hasta junio toda España está encerrada en sus casas por el COVID-19, momento en que emite facturas a las empresas por valor de aproximado de 946.330,89€. En total emite facturas por un total de 3.747.186,09€ (tres millones de setecientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y seis euros con nueve céntimos).

Incluye a todas las empresas que pertenecen o han pertenecido a Herrero Brigantina, llama la atención una empresa ubicada en Hong Kong, que actualmente está liquidada y que no ha tenido movimiento empresarial/mercantil. Entre Herrero Brigantina y Juan González Herrero se firma un contrato de prestación de servicios en el que se “valora” los servicios de coaching y asesoramiento por 600.000€ (seiscientos mil euros); no tiene explicación que haya facturado con esta empresa en 2020 un millón novecientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta euros con cuarenta céntimos (1.942.660,40€), es decir un millón trescientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta euros con cuarenta céntimos (1.342.660,40€), es decir que no hay justificación alguna para cobrar ese dinero.

Es destacable que en el flujo de transacciones con este señor durante este año una de las empresas, en concreto NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY, abona 11.063.067, 01€ (once millones sesenta y tres mil sesenta y siete euros con un céntimo) cuando sólo consta facturas por un valor de 409.144,89€ (cuatrocientos nueve mil ciento cuarenta y cuatro euros con ochenta y nueve céntimos), es decir más de diez millones de euros sin ningún MOTIVO claro. Otro punto a destacar es que desde noviembre de 2020 está en nómina, como un trabajador más, de la empresa OLSEN & LANCASTER, hasta mayo de 2022 como economista senior.

En 2021, sigue facturando por servicios no ofrecidos en ningún momento (hay que recalcar que SIEMPRE ha dirigido TODAS las empresas, es decir las pertenecientes a HERRERO BRIGANTINA y las que son de NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER COMPANY), en este periodo el importe es de 4.143.460,00€ (cuatro millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta euros). Hay un cambio de rumbo y es el grupo de empresas de NORTH ATLANTIC (a partir de ahora NAIBC) las que aportan el grueso de dinero. Sigue endosando facturas a HBSC (Herrero Brigantina Servicios Crediticios) que se supone que es para abonar la póliza de crédito.

Es importante indicar que el servicio de asesoramiento que se supone que ofrece, da igual que la empresa no se dedique al sector asegurador. En cuanto a endosos en este año, según la información que se obtiene en esta investigación, se observa que llega a un importe total de 1.478.250€ ( un millón cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta euros) sumando entre 2020 y 2021 un importe total de 3.112.196,09€ (tres millones ciento doce mil ciento noventa y seis euros con nueve céntimos), aunque en el flujo de transacciones registradas en los apuntes contables el total asciende a 5.106.411,60€ ( cinco millones ciento seis mil cuatrocientos once euros con sesenta céntimos). Como hemos explicado anteriormente y reproducen los informes internos.

En 2022, al menos en Herrero Brigantina existe un nuevo contrato de prestación de servicios, en el que no se indica ningún importe. En este año no factura nada a esta empresa ni a las empresas que trabajan en el extranjero. Anteriormente se ha comentado que en mayo de 2022 “deja de forma voluntaria” su puesto en OLSEN & LANCASTER y en noviembre de este mismo año comienza a cobrar nóminas de HERRERO BRIGANTINA por funciones de director general hasta marzo de 2023. Es claro que su modus operandi es conseguir el dinero como sea y pueda. En este periodo el dinero viene claramente de NAIBC y sus filiales ya que es a partir de ese momento, tras “la venta de cartera” de HBSC todos los contratos son efectuados por este grupo empresarial. No cuenta con el cisma que él mismo provoca entre varios trabajadores, con la misma forma de actuación, y lo que conlleva, haciendo que existan una gran cantidad de disposiciones y que la facturación sea sólo de 3.485.942,62€ (tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos euros con sesenta y dos céntimos).

En 2023 sigue emitiendo facturas con descripciones como prestación de servicios de outsourcing cuando ese dinero no ha sido utilizado para el abono de proveedores o clientes de las empresas que ha firmado. Hasta mayo de este mismo mayo el importe es de 348.797,93€ (trescientos cuarenta y ocho mil setecientos noventa y siete euros con noventa y tres céntimos). Importante indicar que se encuentra un anexo de contrato de prestación de servicios que se supone que se emite en enero de 2021 que sólo está firmado por Juan González Herrero, cosa que hace pensar que se realiza este contrato en estos últimos meses, presuntamente de forma premeditada, para presentarlo como prueba a su favor (no sería extraño que presentara éste con su firma y sello con firma del consejero delegado que estaba en 2021). Todo esto se supone ya que el contrato de 2020 está firmado por ambas partes y el de 2022 está firmado y sellado con firma del consejero delegado.

A continuación, se detalla un cuadro resumen con importes facturados desde 2019 hasta 2023

AÑO IMPORTE TOTAL FACTURADO

2019 1.548.806,12 €

2020 3.747.186,09 €

2021 4.143.460,00 €

2022 3.485.942,62 €

2023 348.797,93 €

Total 13.274.192,76 €

2. PEMBROKE

Empresa fundada en Estados Unidos en mayo de 2020, cuyo objeto social es la inversión, comercio internacional, servicios de consultoría y no se especifica el resto de actividades comerciales que puede realizar en este país u otros.

El 100% es de Juan González Herrero. Según la investigación que se está llevando a cabo, el objetivo es la obtención de la Green Card, es decir el visado por inversión en U.S.A para poder instalarse allí.

Comienza a finales de 2021 a usar esta empresa americana para “quitarse” de HERRERO BRIGANTINA Y NORTH ATLANTIC INSURANCE BROKER, es decir que su nombre no aparezca como socio de ellas ni propietario, cuando ejerce como tal en todo momento, dando instrucciones, en ocasiones de forma “maquillada” usando “se aconseja” al Consejo de administración. Es importante indicar que no se realizaban reuniones de los consejos, ni tampoco, al menos en NAIBC y filiales, las juntas de accionistas. Sólo se firmaba, sin poner ninguna traba porque se despedía, todas las decisiones tomadas por “este señor”.

Es normal que entidades como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensión solicitaran toda información una y otra vez en el momento en que se presenta que esta persona no es dueña del más del 86% de las acciones de HERRERO BRIGANTINA, cuando ya en la documentación aportada aparece que este señor es el dueño del 100% de la mercantil Pembroke. Tampoco es una correduría de seguros, por mucho que se dedique al asesoramiento.

En cuanto a la facturación emitida se da la circunstancia que las hojas de pedido tienen el membrete de esta empresa, “por lo que claramente hay conexión”.

Salida en bolsa o morir de éxito

Enfrentada a la sociedad berciana, a la que vino a rescatar económicamente e identificarse, en sus principios, la mente de la pareja presidencial ya está preparando su expansión en Miami y Colombia. Tras una boda que no dejó indiferente a nadie, celebrada en Ibiza con todo tipo de lujos como hemos narrado, e instalados en un ritmo de vida frenético y ostentoso, ambos disfrutan de las mieles de la riqueza, el poder, el lujo y la sumisión de sus empleados. Sky is the limit. Como ellos acostumbran, celebran su segundo Summit, esta vez en Valencia, llenando prácticamente dos hoteles de empleados fieles casi adiestrados como una secta con el consabido lema empresarial “CERTO IN DUBIUM”, certeza en la duda. Y allí se anuncia a bombo y platillo recogido por toda la prensa nacional en páginas salmón la futura salida en bolsa para el año 2023 y un Plan 2030 imitando a la Agenda 2030 internacional para esas fechas. Siempre copiando de aquí y allá. Confundiendo, pareciendo qué. Eso sí, muchos de estos gastos quedaron al parecer sin pagar. EBD fue testigo de llamadas de la prensa valenciana y nacional contratada y luego no retribuida en tiempo y forma.

En 2023 en el Registro Mercantil puede ser registrado lo siguiente:

23 de enero: revocación de Carlos Álvarez-Hevia como apoderado

3 de febrero: cese/dimisión de Rufino Mallo

6 de febrero: revocación de Jorge Álvarez- Hevia

4 de mayo: cese/dimisión de Rufino Mallo como consejero y apoderado

A partir de ahí comenzará el declive y el fallido intento de salida a bolsa del Grupo Herrero Brigantina. Explicaremos por qué. Sin embargo, los correos cruzados a los que ha tenido acceso exclusivo EBD ya demuestran que JGH lleva meses y dos intentos de venta de HB. Dar el macropelotazo y posiblemente establecerse entre Maimi y Colombia a administrar sus riquezas y las de otros ricos que confiaran sus bienes en él-ellos. Incluso la cacería desatada en prensa, no siempre por intereses de que se sepa la verdad. La aparición de abogados con técnicas publicistas. La detención y puesta en libertad. Nuevos intentos de obviar la realidad. La colaboración y petición de cuentas en la Audiencia Nacional. La lentitud judicial. E incluso el escándalo y sonrojo de la propia sociedad ponferradina por verse en los telediarios.

Próxima y última entrega: “El hundimiento. ¿Dónde está el dinero?”