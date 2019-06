El Ciudad de Ponferrada busca a mil bercianos para competir en LEB Plata

Presentación de la campaña de socios del Ciudad de Ponferrada / QUINITO

Una vez conseguido el ascenso a LEB Plata en la pista, el Ciudad de Ponferrada ha empezado a dar los pasos para materializarlo en los despachos y que la capital berciana pueda disfrutar de baloncesto profesional a partir de la próxima temporada, un camino en el que la situación económica es fundamental.

El club deberá depositar en la Federación Española 54.000 euros de aval y 17.000 de inscripción el próximo 6 de julio y tiene una primera estimación de presupuesto para la próxima campaña que ronda los 300.000 euros, una cifra que, en palabras de su presidente, Óscar García, debe llegar de tres pilares fundamentales: “Los socios, el apoyo institucional y los patrocinadores privados”.

Para el primer pilar, el club se ha puesto como reto alcanzar un millar de socios antes del 30 de junio y por eso ya ha puesto en marcha la campaña de socios bajo el lema “1.000 bercianos para conquistar el oro“, “porque la plata ya la conquistó el equipo en el playoff”, aclaró el presidente. Los precios de los carnés son de 90 euros el individual, 140 el de protector, con el que pueden acceder dos personas a los partidos, y 180 el VIP, con el que se podrá disfrutar de los partidos desde un asiento a pie de pista. Además, los socios que apadrinen a otro tendrán un descuento de 10 euros en la tienda del club.

Por otro lado, Óscar García desveló que ya ha tenido un primer encuentro informal con el que será próximo alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, “que nos ha dado todo su apoyo” y han empezado los contactos con diversas entidades privadas para buscar patrocinios, aunque de momento no hay nada cerrado. “Hace un mes era más pesimista”, confesó García, “pero he recibido una gran inyección de moral por parte de la base social del club y no tengo duda de que lo conseguiremos”.

En cuanto a la confección de la próxima plantilla, Óscar García aseguró que “si Luis Daniel quiere, seguirá siendo el entrenador, pero todavía no hemos hablado de eso”. Por su parte, Luis Daniel Enríquez aseguró que “primero quiero cerrar mi situación profesional y luego ya veremos. Voy a colaborar al cien por cien con el club, ya sea como entrenador o con otros cometidos, porque lo que quiero es lo mejor para el Ciudad de Ponferrada”.