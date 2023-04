El Clínica Ponferrada SDP sigue soñando con el ascenso tras la victoria ante el Sant Antoni

@baloncestoSDP

El Clínica Ponferrada SDP sabía que se enfrentaba a un partido que iba a ser muy disputado, después de la igualdad vivida en la ida, pero los de David Barrio desde el primer momento tenían claro su plan de partido. Trabajo, lucha, entrega y unidad; algo que consiguieron hacer a la perfección.

El choque entre bercianos e ibicencos comenzaba mejor para los isleños, ya que empezaban con un triple de Casanova y una posterior canasta de Da Silva tras un ataque errado por los bercianos, que ponía el 5-0 inicial para los de Carlos Flores, pero los bercianos tras ese buen arranque local, no harían otra cosa que responder con un triple de Jordá para inaugurar el marcador para los ponferradinos y un par de minutos después con un triple de Martínez ponía por delante a los nuestros. Desde ese momento los bercianos no se volverían a ver por detrás en el marcador, y parece que por ello el partido podría ser tranquilo para los intereses blanquiazules, pero estaría muy interesante y sería vibrante en un pabellón repleto. La diferencia llegaría a ser de 6 puntos favorables a los nuestros, la que sería la máxima renta del primer cuarto, y con la que nos iríamos al final de los primeros 10 minutos del encuentro. (17-23).

Tras un primer cuarto en el que los bercianos, en esta ocasión de amarillo, pusieron las cartas sobre la mesa, y mostraron todas sus armas, nos iríamos a un segundo cuarto, en el que los de David Barrio, pese a que hasta pasado el ecuador del primer cuarto las diferencias se mantendrían en torno a la que se había conseguido en el primer cuarto, los bercianos pisarían el acelerador y conseguirían un buen parcial que los pondría 10 arriba (27-37) a falta de 2:55 para el descanso, forzando el TM local. Y es que los bercianos seguían en sus trece, y con un triple de Bastante se ponía el Clínica Ponferrada SDP 13 arriba, y en el último minuto un parcial de 0-6, con un triple de Jordá y 3 puntos de Bastante (1 TL y una canasta de 2), ponían el +16, con el que nos iríamos al descanso (30-46).

El Clinica Ponferrada SDP realizó una primera mitad brillante, consiguiendo secar el ataque ibicenco y estando muy acertados en el tiro.

Volvían a la pista tras la primera mitad, y lo hacían con un Sant Antoni que quería remar lo más fuerte posible para intentar bajar de la renta psicológica de los 10 puntos, pero los bercianos no se iban a dejar acercar tan fácil, y solo permitían acercarse a los ibicencos a 13 puntos, haciendo así la goma al equipo local, pero un par de minutos sin anotar, una vez pasado el ecuador del cuarto, hizo que los de Carlos Flores se acercaran a 9 puntos, bajando así de la renta psicológica de los 10, y David Barrio se veía obligado a parar el encuentro con un TM, y buscar ajustar algunas cosas para que la diferencia volviese a ser más amplia. El marcador estaría oscilando entre los 9-10 puntos, pero un triple de Jordá ponía el +13 final del cuarto, diferencia con la que entraríamos al último cuarto. (55-68).

Y ahora sí, llegában a los últimos 10 minutos de una eliminatoria muy bonita entre dos equipos de juego muy alegre y rápida. Un último cuarto en el que los locales mostrarían mucho más acierto de cara al aro, y un Clínica Ponferrada que se defendía de las embestidas locales. Los de Carlos Flores seguían tratando de estar por debajo de los 10 puntos, pero los de David Barrio no se dejaban y seguían defendiéndose como si no hubiese un mañana. En la primera mitad del cuarto la diferencia berciano no estaría por debajo de los 9 puntos, y Ponferrada seguía intentando hacer todo lo posible para no dejar perder la renta conseguir en una gran primera parte del encuentro. Pero los últimos 2 minutos de encuentro serían los más emocionantes y llenos de tensión, ya que los de Carlos Flores llegarían a ponerse a 6 puntos de los bercianos, y solicitaría además TM. Todo se mantendría en esa renta de 6 puntos, hasta que Casanova con un triple a falta de 50 segundos para el final ponía a 4 puntos a los suyos, pero Martínez con gran templanza y cabeza fría anotaba desde la línea de 4´60 y volvía a poner el +6 a falta de 22 segundos para el final. Grimau, tenía 3 tiros libres, tras una falta de Bastante, de los cuales anotaría 2 y el tercero lo tiraría a fallar, pero el rebote sería ponferradino y lo finalizaría Omar Lo con un mate tras un pase de pista a pista de Jorge Martínez. Casanova tras ello anotaría rápido para ponerse a 4 de nuevo pero ya solo quedarían 10 segundos para el final, y recibiría falta Jaime Llamas, quien anotaría 1/2 TL, y tras ello Sant Antoni no jugaría más y sacaría de fondo para dejar pasar el tiempo y que la victoria y la eliminatoria cayese del lado del equipo berciano. (86-91).

Los de David Barrio vuelven este domingo a Ponferrada y se prevé su llegada al Pabellón Lydia Valentín sobre las 19:15 de la tarde, momento en el que se espera a toda la afición para recibir a nuestro equipo como se merece.

CLASS BÁSQUET SANT ANTONI (86): Mollgard (2), De la Rúa (11), Da Silva (7), Grimau (26),­ Casanova (15). También jugaron: Haro (10), Jonats (9), Omeragic (0), Kaufmanis (0) y Carreño (6).

CLÍNICA PONFERRADA SDP (91): Lo (17), Hierrezuelo (6), Jordá (20), Martínez (16), Bastante (5). También jugaron: Wilson (0), Godspower (0), Fernández (14), Lobreau (10) y Llamas (4).

ÁRBITROS: Meira González y Melwani Chugani.

PARCIALES: 17-23; 30-46; 55-68; 86-91.

PABELLÓN: Lydia Valentín.