El Clínica Ponferrada SDP sufre su primera derrota de la temporada ante el Biele

El Clínica Ponferrada SDP sufre su primera derrota de la temporada en casa al caer 53-72 ante el Biele. El equipo berciano tuvo fallos en el ataque y la puntería desde el inicio del partido.

Los bercianos solo estuvieron por encima en los primeros minutos del partido. Un parcial contundente de 3-17 les pasó factura, llegando a estar cuatro minutos sin anotar y permitiendo que Biele alcanzara una ventaja de 12-24, la primera vez que lograban una diferencia tan amplia.

Samar, la principal referencia anotadora del equipo berciano, no tuvo su mejor día y terminó con un pobre 4 de 17 en tiros, continuando lanzando a pesar de su falta de acierto. Sin embargo, Blak, Romero y Hierrezuelo lograron encabezar una reacción que los llevó a acercarse a solo un punto. No obstante, no pudieron avanzar más, ya que Biele cerró la primera mitad con otro duro parcial de 0-10, marchándose al vestuario con una ventaja de once puntos.

Un 3-17 tras la última ventaja de Ponferrada abrió una brecha simportante, y cinco minutos sin anotar en el cuarto final sentenciaron el partido. El Clínica Ponferrada SDP nunca volvió a estar a menos de ocho puntos, y tras conseguir los primeros puntos del cuarto, los visitantes tomaron el control del partido, aumentando la diferencia hasta 18 puntos en los momentos finales.

Los jugadores de Oriol Pozo se encomendaron a un último cuarto perfecto para intentar una de esas remontadas mágicas que han vivido en el Lydia Valentín, pero la realidad fue que nunca tuvieron esa opción. Tardaron cinco minutos en anotar en el cuarto final y Biele amplió la ventaja hasta 24 puntos. Ponferrada logró disimularlo tibiamente al marcar los últimos cinco puntos del partido. El marcador final quedó en 53-72.