El club de hockey patines APG Bierzo representará a Castilla y León en la OK Liga Plata Femenina

El club deportivo Toni Sariol-APG Bierzo será el representante de Castilla y León en la recién inaugurada OK Plata Femenina, la segunda división nacional de hockey patines, según anunciaron hoy sus responsables. El conjunto berciano jugará sus partidos como local en el pabellón Manuel Patarita de Bembibre a partir del 16 de octubre, fecha en la que está fijada la primera jornada de liga.

Antes, el equipo iniciará su pretemporada el 23 de agosto aunque de momento no tiene ningún compromiso previo para preparar la competición. La presentación oficial del conjunto se hará durante las fiestas del Cristo en Bembibre, dónde el equipo jugará un partido que servirá para presentarse oficialmente delante de su afición.

Después de que el club formalizase el pago del canon de inscripción, el pasado 22 de julio se oficializó la participación del equipo en OK Plata. La competición está compuesta por equipos de Valencia, Aragón, Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia y Madrid y los dos primeros clasificados ascienden a la OK Liga, la máxima división nacional y considerada la mejor liga del mundo de hockey sobre patines femenino.

Según avanzaron fuentes del club, el equipo trabaja en la incorporación de dos nuevas jugadoras que aporten la experiencia necesaria para afrontar los compromisos. En ese sentido, los dirigentes señalaron que el conjunto estará compuesto por una “mezcla de juventud y experiencia”, con una oportunidad para que las jugadoras más jóvenes puedan sumar minutos en la categoría.

Búsqueda de patrocinadores para el APG Bierzo

Para poder cubrir el presupuesto necesario para afrontar la temporada con las máximas garantías, el club está inmerso en un proceso de búsqueda de patrocinadores y colaboradores. Además, el equipo llevará a cabo acciones paralelas para dar a conocer el proyecto, que lleva ya siete años instalado en la comarca.

Entre ellas, destaca el lanzamiento de una campaña de mecenazgo, en la que cualquier persona puede colaborar con una pequeña donación. Además, a principios de temporada el equipo lanzará el carnet de amigos APG, que ofrecerá descuentos en los locales y entidades colaboradoras y acceso gratuito a uno de los partidos del equipo como local al precio de cinco euros. También se lanzará un carnet de abono individual, que tendrá un precio de 20 euros para toda la temporada, y uno familiar, que costará 30 euros.