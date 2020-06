El Club Natación Bierzo Ponferrada reclama la reapertura de las piscinas climatizadas

Los nadadores no entienden por qué permanecen cerradas mientras en otros lugares de la Comunidad ya se han retomado los entrenamientos

Piscinas de El Toralín. / QUINITO

El Club Natación Bierzo Ponferrada ha reclamado, a través de un comunicado, la reapertura de las piscinas climatizadas de la capital berciana, en las que sus nadadores llevan a cabo sus entrenamientos. Desde el club aseguran no entender por qué las instalaciones permanecen cerradas mientras en otros puntos de Castilla y León ya se han retomado los entrenamientos: “Algunas decisiones no se pueden entender. Nuestros nadadores se asombran al ver las aglomeraciones en las terrazas y las calles de Ponferrada y se preguntan cómo es posible que las piscinas climatizadas no se abran cuando la ley lo permite e, inexplicablemente, el Ayuntamiento no”.

Además de recordar que el club cuenta con varios campeones autonómicos y récords de edad que no pueden ejercitarse con normalidad, con el perjuicio que eso supone a la hora de volver a competir, hacen mención también al resto de usuarios de las piscinas, así como a los cursillos de natación, triatletas, salvamento y socorrismo o personas con necesidad de rehabilitación que tampoco pueden hacer uso de las instalaciones: “Nosotros pedimos la apertura de las piscinas para todos”, remarcan.