El Colegio de Enfermería lamenta la concepción “trivial” de la vacunación

El Colegio de Enfermería de Castilla y León lamentó hoy la concepción “trivial” de algunas organizaciones o entidades en relación a la vacunación frente al COVID-19 y recordó que no se puede permitir que una actuación “tan importante” se tome “tan a la ligera” y se realice por personas no cualificadas o profesionales no cualificados para llevar a cabo esta campaña. Así lo pusieron de manifiesto a través de un comunicado tras el ofrecimiento de algunas organizaciones y asociaciones profesionales no sanitarias y de oficios no titulados para vacunar a la población.

En este sentido, desde el Consejo de Enfermería aclararon que la inmunización de la población mediante el calendario de vacunación oficial de cada Comunidad “es responsabilidad de las enfermeras del ámbito de la Atención Primaria”. En relación a la primera fase de la vacunación frente al COVID-19 en la que se plantea la vacunación de la población institucionalizada en el ámbito sociosanitario y trabajadores de este ámbito, el Consejo de Enfermería incidió en que se está llevando a cabo por parte de enfermeros que “garantizan la máxima eficiencia y efectividad” a través de un “exhaustivo” control de patologías que contraindiquen la administración de la vacuna de COVID-19, su correcto registro en la historia clínica y una vigilancia en la aparición de efectos adversos “de manera individualizada”.

“Mientras que los equipos dedicados en exclusiva a la vacunación en centros sociosanitarios realizan esta actividad de administración, vigilancia y registro, los equipos de Atención Primaria pueden seguir realizando la actividad de asistencia sanitaria en el resto de patologías y seguimiento de los pacientes con enfermedad de coronavirus y sus contactos”, señalaron.

El colectivo defendió que la estrategia de vacunación ante el SARS-CoV-2 “debe de estar bien organizada” para realizarse de la manera “más eficaz y más segura” tanto para profesionales como para pacientes, ya que las enfermeras están acostumbradas a participar en campañas de vacunación masivas como las que se realizan cada año para inmunizar a la población contra la gripe.