El Colegio de Ingenieros Agrónomos aborda la gestión de las plagas en Viñedo en el Bierzo

Acaba de abrirse el plazo de inscripción para los profesionales del sector vitícola en estas acciones formativas que tratarán aspectos como la gestión de plagas, el análisis de las enfermedades o las técnicas de agricultura ecológica aplicadas al viñedo. Dicha actividad se desarrollará en cinco sesiones similares pero impartidas por diferentes técnicos y con un enfoque centrado en la problemática concreta de cada una de las cinco Denominaciones de Origen de la región donde se celebrarán, de acuerdo con el siguiente calendario:

D.O. Toro: 18 de noviembre

D.O. Rueda: 21 de noviembre

D.O. Bierzo: 25 de noviembre

D.O. Cigales: 28 de noviembre

D.O. Ribera del Duero: 3 de diciembre.

Los objetivos de la actividad pasan por formar a los asesores de explotaciones agrarias, mejorar el impacto medioambiental de la viticultura, gestionar adecuadamente los productos fitosanitarios o acercar a las D.O. los conocimientos que permitan aprovechar los recursos locales. Este programa, cuyo título es “Jornadas Técnica de Alta Especialización. La Gestión Integrada de Plagas en Viñedo” está cofinanciado por la Unión Europea a través del Feader en un 80%.

Las ponencias correrán a cargo de personal altamente especializado de la Junta de Castilla y León, el ITACYL, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y profesionales de los diferentes consejos reguladores.

Los interesados en ampliar información o matricularse en cualquiera de las jornadas pueden consultar la web del Colegio de Ingenieros Agrónomos: Cursos GIP Viñedo