El Colegio de Médicos llama a la población a permanecer en casa

El Colegio de Médicos de León ha hecho un llamamiento este viernes a la responsabilidad de la población para evitar el avance del coronavirus, pidiendo a los ciudadanos que permanezcan en sus casas después de que Sanidad confirmara 22 nuevos casos en la provincia en las últimas 24 horas.

La entidad colegial recuerda que “hay que frenar la curva de contagio, algo que sólo puede hacerse si las personas se alejan de los focos de contagio y mantienen unas reglas de higiene que en estos momentos resultan esenciales siguiendo las recomendaciones de las instituciones sanitarias”.

De este modo, desde el Colegio de Médicos piden a los leoneses que se queden en casa los próximos días y eviten los espacios públicos, recordando que no se debe ir a los centros de salud ni a los servicios de urgencias si no es imprescindible. En este sentido, insisten en que aquellas personas que presenten síntomas leves compatibles con el covid-19 deben llamar al teléfono 900 222 000 o al 112 y no acudir a urgencias.