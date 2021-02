De los proyectos en antiguas centrales térmicas, el de Compostilla es el de menor cuantía y producción por lo que los trabajadores acusan a los políticos de no ser reivindicativos

Central térmica de Compostilla / C. Sánchez

El Comité de Empresa de Endesa considera “un insulto” el proyecto de hidrógeno verde en Compostilla. “Nos parece un insulto que la tierra que vio nacer a Endesa, la que la vio crecer, aprovechando sus recursos naturales y humanos, sea la zona donde va a realizar la menor inversión, cuando está siendo la más castigada por el cierre de las centrales térmicas, y por la propia Endesa”, señala en un comunicado, tras manifestar que consideran que el hidrógeno “parece ser el futuro y aplaudimos que se vaya en esa línea, la investigación y la inversión”.

Asimismo, los trabajadores afirman que no se les ha dado información sobre este proyecto, a pesar de haberle requerido a la empresa que se les notificaran posibles inversiones o planes. Precisamente, la empresa ha sido denunciada ante la inspección de Trabajo y en los Juzgados por este motivo. La información sobre el macroproyecto de hidrógeno se dio a conocer este lunes a través de la página web de la empresa.

Los políticos “miran para otro lado”

Por último, el comité aplaude y reconoce en su comunicado el “mérito a los políticos de otras comunidades autónomas”, “que luchan por impedir los cierres si no hay inversiones y nuevos puestos de trabajo”. “Por desgracia para el Bierzo, ni los políticos de aquí, ni los de León, ni los de Valladolid, ni los de Madrid, quieren mirar a un lugar donde una vez hubo una empresa con 1300 trabajadores y ahora no llegan a 80. No nos queda más que preguntarnos, ¿Qué le ha hecho el Bierzo a Endesa, para darnos solo migajas, como a los pobres?”, apostillan.

As Pontes, la mejor parada

El proyecto más avanzado, hasta la fecha, es el desarrollado en As Pontes (A Coruña) y contará con un electrolizador de 100 MW y seis parques eólicos asociados, con una potencia conjunta de 611 MW, cuya construcción conllevaría la creación de unos 1.600 empleos durante los 18 meses de construcción. La construcción del electrolizador, que se prolongaría durante unos 24 meses desde su inicio, daría empleo a unas 120 personas. Su operación y mantenimiento, durante unos 20 años, precisaría del trabajo de unas 100 personas. La inversión total del proyecto de As Pontes alcanzará los 738,2 millones de euros y el funcionamiento del complejo que tendría una producción de 10.000 toneladas de hidrógeno verde y daría empleo a unos 130 profesionales en las labores de operación y mantenimiento (100 en el electrolizador y otros 30 en los parques eólicos).



Hay que destacar que el objetivo de este primer proyecto es mostrar que una instalación de este tamaño puede construirse, operarse y mantenerse tanto desde el punto de vista económico como técnico y medioambiental.

El resto de propuestas peninsulares (ver cuadro 1) se desarrollará en Huelva, Teruel, Almería, Tarragona, el Valle del Ebro (Hidrógeno del Cierzo), Compostilla (Bierzo) y Seseña (Toledo). Todas juntas supondrán una potencia asociada en electrolizadores de 215 MW, la creación de más de 500 empleos en su fase de construcción y alrededor de 220 más en las fases posteriores de operación y mantenimiento. En total, los proyectos a desarrollar en la España peninsular aglutinan 2.000 millones de inversión y electrolizadores con una potencia agregada de 315 MW.