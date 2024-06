El concejal de Medio Ambiente critica la gestión de la deuda de FCC por parte de los socialistas

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Fernández, ha cuestionado a los socialistas por no haber tomado medidas para reducir la deuda generada durante el mandato del anterior alcalde, Olegario Ramón. Según Fernández, la deuda acumulada con la empresa FCC por el contrato de gestión de residuos, que asciende a más de siete millones de euros, no fue abordada en los presupuestos de 2019, 2020, 2021, 2022 ni de 2023.

Fernández señala que durante el mandato de Ramón, “la deuda creció de manera significativa”: 1.592.335 euros en 2019, 1.497.680 euros en 2020, 1.489.128 euros en 2021 y 1.166.138 euros en 2022, cuando FCC realizó la reclamación formal, antes de que el actual equipo de gobierno asumiera el control municipal en 2023.

El concejal acusa a los socialistas de no haber incluido en los presupuestos las cantidades necesarias para saldar la deuda y de no haber propuesto ninguna medida para su pago. Además, critica que no se aprobó una modificación del contrato con FCC para detener el incremento de la deuda, a pesar de tener mayoría y presupuesto para hacerlo.

Fernández plantea varias preguntas sobre la gestión de la deuda durante el mandato de Ramón, cuestionando por qué no se destinó dinero en los presupuestos para pagar la deuda y por qué no se aprobó un nuevo contrato en 2019 o en los años siguientes para solucionar el problema.

“Los hechos son claros: el actual equipo de gobierno no generó esta deuda millonaria; durante el mandato de Olegario Ramón, la deuda creció exponencialmente; Ramón tuvo la responsabilidad, el tiempo y los presupuestos para pagar, pero no lo hizo; y ahora hay que afrontar el pago de esta deuda, una de las sorpresas dejadas por la gestión de Ramón”, concluyó Fernández.