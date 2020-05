El Congreso autoriza la prórroga del estado de alarma hasta el 23 de mayo

Pleno del Congreso de los Diputados para debatir la prórroga del estado de alarma / Congreso.es

El Congreso de los Diputados autorizó este miércoles la prórroga del estado de alarma que había solicitado el Gobierno hasta el 23 de mayo con 178 votos a favor, 75 en contra y 97 abstenciones.

Los votos afirmativos provinieron de la bancada socialista, de Unidas Podemos, de Ciudadanos, PNV, Más País, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe.

Los votos en contra fueron, en principio, los de Vox, ERC, Junts per Catalunya, CUP y Foro Asturias. Finalmente, Partido Popular, Bildu, Navarra Suma y BNG decidieron abstenerse en la votación. Sin embargo, el resultado final arroja un voto en contra menos y una abstención más que si todos los diputados hubieran cumplido con la posición anunciada por sus formaciones.

El debate, que duró seis horas y media, siguió la tendencia de los anteriores y se convirtió en el más tenso de los vividos hasta el momento. La oposición coincidió en recriminar al Gobierno su falta de diálogo, mientras que Sánchez defendió la gestión de su Ejecutivo e insistió en que “no hay alternativa” al estado de alarma.

En su primera intervención, Sánchez prometió a las comunidades autónomas que tendrán un “papel protagonista” en el desarrollo de la desescalada y sostuvo que levantar el estado de alarma sería “un gran error absoluto, total e imperdonable”.

“Les pido que no priven al Gobierno del arma jurídica imprescindible para completar la victoria frente al virus. Les pido que voten la renovación del estado de alarma”, rogó el presidente. “Necesitamos aún limitar unas semanas nuestros movimientos, necesitamos limitar todavía nuestros encuentros unas semanas. Eso es la desescalada. Y para hacerlo necesitamos el estado de alarma”, resumió.

Sánchez admitió que “no hay aciertos absolutos” en la gestión de la pandemia, “pero sí puede haber errores absolutos. Y levantar el estado de alarma ahora sería el gran error absoluto”.

Toque de atención

Pese a que Sánchez llegó al Hemiciclo con los votos asegurados, la oposición pudo dar un toque al Ejecutivo, que negoció con Ciudadanos y PNV su apoyo. Así, los distintos grupos utilizaron sus discursos para lanzar críticas (más o menos duras) al Ejecutivo.

El presidente del PP, Pablo Casado, anunció la abstención de su grupo a la vez que encomiaba a Sánchez a “encontrar en 15 días un plan B” para acabar ya con esta situación excepcional que rige en España desde el pasado 14 de marzo.

El líder de la oposición recordó que él también había reclamado “mejorar la cogobernanza” con las comunidades autónomas, así como “adaptar las actuaciones contra la pandemia a la legislación ordinaria”. “Todos los españoles esperamos que por una vez cumpla y sea el último decreto de prórroga”.

Acto seguido, Casado descodificó el planteamiento del Gobierno sobre el estado de alarma como un “o se le apoya a usted o esto es el caos” y dio la vuelta a esa expresión parafraseando una célebre viñeta gráfica y concluyendo: “El caos es usted”.

Además, a lo largo del debate le adelantó que votará ‘no’ si plantea una quinta prórroga del estado de alarma.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció que no descarta presentar una moción de censura contra Sánchez para que “los españoles sepan con nombres y apellidos quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este Gobierno ruinoso que está abusando del poder”.

Abascal anunció que este jueves su partido notificará en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la convocatoria de manifestaciones en coche y con banderas de España, con las que pedirán que se marchen Sánchez y sus ministros. Explicó que esta convocatoria es la respuesta a una iniciativa similar que fue prohibida en los últimos días por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advirtió que “sin diálogo no hay legislatura” y que en política “nada es gratis”, a la vez que anunciaba que “no votamos en contra de una prórroga del estado de alarma, votamos en contra de su estado de alarma”.

Rufián consideró que “ligar el estado de alarma a la vida, o este estado de alarma a la vida, ligar todo lo que está pasando a este marco recentralizador e ineficiente es un chantaje”. “Hoy nos viene a decir que este estado de alarma es lo que hay. Y nosotros venimos a decirle que estamos hartos del ‘es lo que hay’. Ya no vale. Ya basta. La irresponsabilidad es gestionar esta crisis como si se tuviera mayoría absoluta”.

La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, alertó a Sánchez de que el “virus ataca a las personas, pero sus errores al futuro de todos” y le acusó de decir “que dialoga, pero solo quiere ser obedecido”.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, afeó al Ejecutivo haber tenido que recurrir a Ciudadanos para sacar adelante prórroga por, a su juicio, no haber cuidado el bloque parlamentario que le aprobó la investidura.

Por su parte, Compromís anunció su voto afirmativo aunque su portavoz, Joan Baldoví, mandó a Sánchez “al rincón de pensar” porque “ha negociado muy poco y tarde”. El diputado del BNG, Néstor Rego, se abstuvo y acusó al Gobierno de apoyarse en la derecha para sacar adelante la prórroga.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cobró en esta sesión una relevancia especial ya que tuvo que explicar el pacto que alcanzó a última hora del martes con el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. La líder liberal justificó su voto a favor asegurando que “no estamos emitiendo un voto a favor de este Gobierno” y que después de la sesión el Ejecutivo “seguirá teniendo 155 escaños. Ni uno más ni uno menos”.

El otro protagonista de la jornada, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, reclamó al Gobierno que “vaya pensando en cómo modular ese futuro” que se avecina, durante los próximos 14 días de prórroga del estado de alarma, porque esta situación excepcional está “llegando a su fin”.

Finalmente, Bildu avisó a Sánchez de que si sigue pactando con Cs perderá otros apoyos, la CUP le acusó de “extender un estado de sitio” con “control y limitación de libertades”, Navarra Suma le reprochó su falta de diálogo, los partidos canarios denunciaron que el “ninguneo” les ha hecho “tener dudas de votar aquello en lo que estamos de acuerdo”, el PRC instó al presidente a “delegar sin miedo” en las regiones, Foro Asturias reclamó el estado de excepción y Teruel Existe alertó que derogar el estado de alarma provocaría riesgo de relajamiento en la población.

Respuesta

En su intervención, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, llamó a los diputados del PP a votar “en conciencia” sobre la prórroga y consideró que Casado está haciendo “la oposición más irresponsable del continente” respecto a la crisis del coronavirus.

Lastra defendió que “sin estado de alarma no es posible el confinamiento”, por lo que no extenderlo en estos momentos en España sería “un error de consecuencias incalculables”. Señaló que apoyar lo que pide el Ejecutivo no es una cuestión ideológica, al tiempo que indicó que “nadie podrá decir que no conocía las consecuencias de su voto”.

Finalmente, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, agradeció a Ciudadanos que se comportara como una “derecha responsable” al apoyar la prórroga del estado de alarma y, en cambio, lamentó que ERC “vive atada de pies y manos a (el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim) Torra”, motivo al que atribuyó su rechazo.

En su intervención, Asens, que sustituyó por primera vez en estas lides al portavoz del grupo, Pablo Echenique, citó ‘La peste’, de Albert Camus, para pedir combatir el coronavirus “con contundencia, pero con decencia”, y denunciar que “las peores epidemias son las morales”, cuando sale también “lo peor de cada uno” y “pude emerger también la mezquindad, la indecencia”.

Réplica

En su turno de réplica, Sánchez comentó a Casado que, por más que dialoguen, “no parece que nos entendamos” y, aunque dijo no entrar “en reproches”, le trasladó que, para él, “partidos políticos que aspiran a gobernar y en situaciones como estas se abstienen es como si votan no”.

Sánchez acompañó sus palabras con la de líderes de la oposición de otros países del entorno europeo que arropan al Ejecutivo mientras, en España, se “ataca” y no se deja de lado “los intereses partidistas”, lamentó.

Desde la tribuna, el presidente pidió que “no busquen respuesta individualizada en resultados en esta primera etapa” contra la pandemia porque ha sido “resultado de una acción concertada conjunta”, resumió Sánchez.

En su última intervención, el presidente del Gobierno confesó que “la decisión” de solicitud de prórroga, “y esto créanme que lo digo de corazón, y de venir al Congreso ante ustedes y pedirles nueva prórroga está basado en la ciencia”. Y “aquellos que se oponen están basando su decisión en base a la peor de las políticas, la política partidista”, concluyó.

Una hora y media antes de la votación, se votaron las propuestas de resolución de las nueve fuerzas o grupos parlamentarios que las presentaron, pero sólo se aprobó la del PNV, que acordó con el Gobierno para apoyar el decreto. Esta propuesta contempla que el Gobierno pueda acordar con cada comunidad autónoma las medidas que le afecten en la desescalada y que el estado de alarma no afecte a la celebración de unas eventuales elecciones vascas.