El Congreso tumba los Presupuestos y abre la puerta al adelanto electoral

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este miércoles el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 al votar a favor de las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Ciudadanos, ERC, PDECat, Foro y Coalición Canaria, dejando en el aire el futuro de la legislatura ante la probable convocatoria de elecciones generales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría determinar en los próximos días o semanas.

Las enmiendas de totalidad salieron adelante por los 191 votos a favor de PP, Ciudadanos, ERC, PDECat, Foro, Coalición Canaria, UPN y Bildu, frente a 158 votos en contra y una abstención.

De esta forma, finalmente no hubo ningún giro inesperado y las formaciones catalanas, ERC y PDECat, hicieron efectiva su advertencia de no permitir la tramitación de los Presupuestos al no ver satisfechas sus pretensiones sobre el conflicto catalán. El voto de ambos partidos era fundamental para que el Ejecutivo socialista pudiera reeditar la mayoría parlamentaria que el pasado junio permitió a Pedro Sánchez llegar a la Presidencia mediante la moción de censura a Mariano Rajoy.

Desde entonces, el Gobierno había centrado sus esfuerzos en el diálogo con la Generalitat y los líderes independentistas para buscar una solución al conflicto catalán, consciente de su importancia para poder aprobar los Presupuestos y agotar la legislatura.

Sin embargo, el diálogo encalló en las últimas semanas ante el rechazo del Gobierno a las peticiones de las formaciones catalanas de introducir en las negociaciones la cuestión sobre el derecho de autodeterminación, provocando un cisma finalmente insalvable.

Adelanto electoral

Tras esta derrota parlamentaria el presidente del Gobierno “reflexionará” sobre el futuro de la legislatura y su Gobierno para decidir si adelanta a 2019 la convocatoria de elecciones generales, según fuentes gubernamentales. En este sentido, en las últimas horas se han barajado en ámbitos políticos varias fechas posibles, como el 28 de abril o el ‘superdomingo’ del 26 de mayo, día en el que coincidirían con las elecciones europeas, autonómicas y municipales.

Esta es la segunda ocasión en la historia democrática española posterior a la transición en la que la Cámara Baja aprueba las enmiendas a la totalidad y devuelve al Gobierno un proyecto de Presupuestos. El único antecedente se produjo en octubre de 1995, cuando el Pleno del Congreso rechazó el proyecto presupuestario de 1996 elaborado por el Gobierno socialista de Felipe González, quien meses después convocó el adelanto electoral que le haría caer y otorgaría la presidencia al entonces líder del PP, José María Aznar.