El Consejo aprueba el convenio de cooperación con la Junta y el nuevo reglamento

Pleno del Consejo Comarcal del Bierzo celebrado en el Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El pleno del Consejo Comarcal del Bierzo celebrado este martes en el Ayuntamiento de Ponferrada aprobó por unanimidad el convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León que supondrá una inyección económica de 300.000 euros más al año para la institución comarcal y que se espera firmar oficialmente el próximo 30 de octubre con la presencia del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, en la capital berciana.

El presidente del Consejo, Gerardo Álvarez Courel, destacó que este incremento en la dotación económica “nos permitirá llevar a cabo una serie de actuaciones que queremos hacer”, pero también advirtió de que “somos más ambiciosos y el Consejo tiene varios convenios como el Centro de Atención a Drogodependientes, protección de menores y medio ambiente, además del Servicio de Asistencia a Municipios, que deben tener una revisión económica al alza. No se ha podido incluir en este convenio porque está firmado con Presidencia, pero sí tenemos el compromiso de las respectivas Consejerías y supondrá no sólo un incremento económico, sino también una mejora de los servicios que prestamos”.

El bercianista Iván Alonso también valoró positivamente el convenio, que a su juicio “supera incluso algunas expectativas desde el punto de vista económico”, pero recordó que “desde el punto de vista competencial aún queda mucho trabajo por hacer”. La portavoz de Ciudadanos, Ruth Morales, aseguró que supone “una apuesta firme de la Junta por el Bierzo que abre una nueva etapa y un nuevo horizonte, y que además sale de la cooperación de dos instituciones de diferente signo político”.

Nuevo reglamento

El pleno también sacó adelante, en este caso con la abstención de Ciudadanos y USE Bierzo, la propuesta definitiva para el nuevo reglamento orgánico del Consejo Comarcal, un documento que, tal y como recordó Álvarez Courel, “tiene más cosas que los sueldos, aunque muchos se quieran quedar sólo con eso”. El presidente comarcal afirmó que “después de casi 30 años, era necesario un reglamento orgánico de funcionamiento y a eso me remito, aunque haya quien se quede con los 100.000 euros para sueldos”. Sueldos que, insistió, “habrá quien los utilice y quien no” y que “dan entidad a la institución comarcal, ya que permitirá a quien tenga una dedicación trabajar por y para la comarca”.

En este sentido, Courel quiso dejar claro que “el sueldo del presidente no es nuevo y cuando llegué lo rebajé un 13 por ciento respecto al de mi antecesor. Yo no me voy a subir el sueldo más allá de las subidas comunes a todos los sueldos públicos y voy a cobrar lo mismo el mes que viene que el pasado”.

Bilingüismo

En cuanto a las propuestas para reforzar el bilingüismo en el nuevo reglamento del Consejo, el presidente aclaró que “el Consejo Comarcal no puede practicar el bilingüismo, primero porque la Ley de la Comarca no dice que tengamos que hacerlo, pero también porque no tenemos los medios y sería comprometernos con algo que no seríamos capaces de cumplir”. Eso sí, su intención es “dentro de nuestras posibilidades y mediante convenios con las administraciones que las utilicen oficialmente, sí podemos fomentar el uso de las diferentes lenguas que existen en nuestra comarca”, aunque la Ley de la Comarca sólo hace referencia explícita al gallego.