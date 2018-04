El Consejo Comarcal asegura que “ningún berciano puede estar satisfecho” con las inversiones previstas en los PGE

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel (D), junto al alcalde de Corullón, Luis Alberto Arias (I), durante la presentación de la Ruta del Cerezo de la comarca, en la que hizo una valoración sobre la partida que los PGE asignan a las inversiones en la comarca. / C. Sánchez

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, aseguró este miércoles que “ningún berciano puede estar satisfecho con las inversiones” previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la comarca. “Para nuestra comarca no hay nada”, lamentó el presidente comarcal, que criticó las “cantidades pírricas” destinadas al fomento de la investigación en las instalaciones de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden).

En ese sentido, Álvarez Courel remarcó que “no se puede potenciar la investigación si no se destina dinero para ello” y recordó que “si algo no viene en los presupuestos, no existe”. En la misma línea, criticó que las inversiones anunciadas para la reindustrialización de la comarca o para evitar la despoblación y apostar por el sector del carbón no se plasmen en “un documento oficial”.

“Tenemos que tratar que todo eso que se vende, se plasme en una realidad, sino queda en vender humo y ni siquiera es el humo del carbón que se debería quemar en nuestras centrales”, aseguró el presidente del Consejo, que valoró las inversiones previstas para la mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua, aunque echó en falta mayores inversiones destinadas a otro tipo de infraestructuras de comunicación y transporte. “El resto es muy poco y faltan inversiones que entendemos que tendría que haber”, concluyó.