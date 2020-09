El Consejo pedirá retomar el control del plan de obras de las juntas vecinales

Pleno del Consejo Comarcal del Bierzo. / EBD

El Consejo Comarcal del Bierzo pedirá a la Diputación de León retomar el control del plan de obras de las juntas vecinales, una competencia que el presidente, Gerardo Álvarez Courel, recordó que está delegada a la institución comarcal, aunque desde 2016 se está tratando a ésta “como una subvención”.

Courel explicó que “el PP indicó en su día que por primera vez el Consejo Comarcal estaba devolviendo dinero de este plan. Esto no había sucedido antes porque desde 2016 al Consejo se le trata como una subvención más y no como una transferencia de una competencia delegada”. De este modo, aclaró, “desde 2016 el PP dio café para todos a razón de 6.000 euros para cada junta vecinal y esa fue la subvención que se nos dio. Pero cuando das la posibilidad de socilitarlo a todas y algunas no lo hacen, si hablamos de diez, ya son 60.000 euros que no podemos gastar y tenemos que devolver”.

El presidente comarcal reiteró que “esto no puede ser, porque el Consejo tiene delegada la competencia del plan de pequeñas obras de las juntas vecinales en el Bierzo, por lo tanto no somos una subvención. Lo que queremos es que se actúe con esa competencia delegada y por lo tanto una transferencia de dinero que esté libre de todo lo que supone una subvención y, de paso, de pagar los 3.000 euros de intereses, que es lo que nos obligan a hacer”.

Convenio con la Diputación

Gerardo Álvarez Courel expuso esta situación en el informe de Presidencia del pleno del Consejo Comarcal del Bierzo celebrado este martes en el Ayuntamiento de Ponferrada. En el mismo se aprobó la firma del convenio con la Diputación de León para la concesión de otras ayudas para la financiación de actividades relacionadas con las competencias delegadas de asistencia y cooperación técnica, jurídica y económica en los municipios del Bierzo.

Dicho convenio, aseguró el presidente comarcal, “es necesario según los informes técnicos para que se nos paguen los 65.000 euros que nos deben de 2019”, pero añadió que “una de las cláusulas contempla una posible revisión e iniciaremos los trámites para hacerla y mejorar esas condiciones”.

Por otro lado, el pleno del Consejo dio el visto bueno a la moción del grupo socialista sobre medidas para el inicio del curso escolar 2020-21, una moción que Courel reconoció que “llega tarde porque el curso ya ha empezado”, pero también “es necesaria en cuanto a las dificultades que estamos viendo en este inicio. Queremos ser vigilantes y advertir a las administraciones, en este caso a la Junta, de que deben destinar más medios y no cargar esa responsabilidad a los ayuntamientos, que sea sensible a las situaciones que se vayan generando”.

Además, se aprobaron otras dos mociones referentes al cierre de prostíbulos y a la transferencia o delegación al Consejo de la competencia relativa a la recogida de animales abandonados.