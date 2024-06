El Consejo Regulador inaugura la XXV Feria del Vino de Valdeorras

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras inauguró este sábado la vigésimo quinta Feria del Vino de Valdeorras, con una programación muy cuidada y pensada para el visitante.

Las casetas, instaladas en la praza de Viloira, abrieron sus puertas a las 12:30 horas, mientras se procedió a la inauguración oficial. Fue el periodista Xabier Fortes el encargado de dar el pregón de esta edición, para quien los vinos son “sobre todo un elemento máis dunha tarde de conversa cos amigos, dun xantar, dunha cea ou dunha tarde morna a pe dun río o un outeiro no que divisar o horizonte”.

Durante dos días, un total de 21 bodegas ofrecerán sus vinos blancos y tintos al público asistente, con una especial relevancia de la variedad godello, que vive en la actualidad su momento de máximo esplendor. Así lo constató el presidente del Consello, José Ramón Rodríguez Castellanos, afirmando que “o noso godello, máis alá de estar de moda, conseguiu o recoñecemento que tantos anos levamos perseguindo”.

Momentos antes, Fortes habló de la uva autóctona por excelencia, “o godello, recuperado nunha labor xorda cando estivo a piques de esmorecer; hoxe o godello que se pranta noutros lares leva o ADN de Valdeorras, da Rua, de Larouco, do Barco, do Bolo, de Petín, de Rubiá e Vilamartín, acompañados nalgún cupage de alta gama coa uva Dona Branca e Palomino”, sin olvidar que “Valdeorras é a única Denominación de Orixen na que para etiquetar un viño como Godello é obrigado que sexamonovarietal”.

En el mismo sentido habló Eladio Santos, recientemente nombrado subdelegado del Gobierno, quien no quiso faltar a la cita para apoyar lo que considera “un evento consolidado, que chega no mellor momento para a D.O. e para o godello” y al que le espera “un futuro moito mellor”. Aludió Santos al trabajo “que se fixo durante moitos anos con moita intelixencia e cualificación”, algo que no es casualidad, según su punto de vista, sino “frutos que se recollen polo ben que se sembrou”.

La cita llega a su celebración más temprana, adelantada al primer fin de semana de junio teniendo en cuenta el interés general. Un acierto, según comentó el alcalde anfitrión, Alfredo García, puesto que “el objetivo era no soportar el calor del verano y aprovechar las magníficas condiciones de sombra que ofrece la plaza de Viloira”. El regidor barquense se mostró deseoso de probar las nuevas añadas y de “ver cómo ha ido el año para los bodegueros, de ver su trabajo durante estos doce meses”.

De manera paralela, los jardines de la Casa Grande de Viloira acogerán las catas maridadas, con las plazas agotadas desde hace días. También los hinchables hacen las delicias de los más pequeños.

La gran pantalla instalada en la plaza, permitirá a los asistentes disfrutar del partido de final de la Champions sin dejar de probar los vinos valdeorreses. A las 23:00 horas, dará comienzo un concierto del grupo de versiones pop y rock Los Alcántara.

La segunda jornada, domingo día 2 de junio, comenzará con una cata popular de asistencia gratuita a las 11:00 horas, con el objetivo de seleccionar los mejores vinos de la feria.

Un tren turístico funcionará en el horario de la feria, conectando el pabellón de Calabagueiros con Viloira, con paradas en la puerta del Hospital Comarcal y en la praza do Concello.