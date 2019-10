El Consejo Territorial de Pesca propone expedir gratuitamente los permisos dirigidos a los menores de 14 años

Reunión del Consejo Territorial de Pesca en León / EBD

El delegado territorial de la Junta en León, Juan Martínez Majo, ha presidido el Consejo Territorial de Pesca, que se ha reunido en la Delegación Territorial, y que ha propuesto establecer la gratuidad para los pases de pesca expedidos a usuarios menores de 14 años en la provincia. De esta manera, el Consejo espera fomentar la práctica de este deporte entre los más jóvenes, lo que aseguraría el relevo generacional y permitiría su continuidad en los próximos años.

Por otro lado, el Consejo también estudia reducir de cinco a cuatro el número de días permitidos para el acceso a las Aguas en Régimen Especial Controlado (AREC). Con esta medida se pretende reducir la presión sobre la población de las aguas y la muerte asociada a la pesca con señuelos triples y señuelos a la lombriz. En relación también con los anzuelos, se ha acordado plantear cambios en los mismos y se propone prohibir el empleo de anzuelos con muerte, independientemente del tramo en el que se practique la actividad. Otra sugerencia del órgano provincial es eliminar la gratuidad en los AREC y establecer un precio de tres euros por pase. Con esta propuesta se pretende regular el acceso y controlar el gasto innecesario al no asistir los pescadores a algunos puntos que si habían reservado.

Otra medida es limitar el número de pases para mantener así el criterio de tramos de 0,5 kilómetro por pescador, reduciendo se esa manera la presión sobre los ejemplares. En concreto el AREC Puente Paulón (4,3 km.), que contaba con 12 pases, tendría 8; el AREC Bernesga (5,7 km.) se reduciría de 14 a 10; el AREC La Magdalena (4,5 km.) pasaría de 12 a 9 y el de Lugán (6,8 km.) cambiaría de 18 a 14. Por otro lado, de 12 pases, el AREC Sil pasaría a tener 7, el de Aleje (5,1 km.) descendería de 12 a 10 y el de Mansilla (7 km.), que actualmente tiene 17, se reduciría en tres.

En relación a los usuarios, el Consejo de Pesca propone el cambio de la redacción del artículo de la Ley 9/2013 de Pesca de Castilla y León que establece en su artículo 51.1 que “cada pescador podrá utilizar simultáneamente una sola caña en aguas trucheras”, de tal manera que se permitiría la pesca de competición pudiendo portar dos cañas totalmente montadas.

El órgano provincial también sugiere regular el sistema de adjudicación de cotos, de forma que no se pueda repetir coto y que no se pueda repetir más de un coto al día. Esto implicaría volver a la regulación de 2017 y solo se podría coger un coto (con y sin muerte) una vez o, en el caso de pedirse en repetidas ocasiones, estas no pueden ser de forma consecutiva. Con esta iniciativa se pretende asegurar que todos los pescadores tengan la misma oportunidad de acceder a todos los cotos.