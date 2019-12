El Coreti Bierzo Rugby no tuvo opciones ante el líder de la Liga Norte

El XV berciano cierra el año con su casillero a cero tras caer frente al Silverstorm El Salvador C (12-84)

Bierzo Rugby / EBD

El Coreti Bierzo Rugby finaliza la primera parte de la temporada con su casillero a cero en la Liga Norte tras caer ante el líder de la competición, el Silverstorm El Salvador C, por 12-84 en el partido disputado este sábado en el Colomán Trabado.

El equipo pucelano, que sigue contando sus partidos por victorias para dominar con mano de hierro la competición, no dio opciones al XV del Dragón y dejó el partido resuelto en la primera parte con ocho ensayos. Tras el descanso, los de Fernando Vega no cejaron en su empeño y consiguieron anotar dos ensayos por mediación de Luis Carlos y Donato, pero no lograron el objetivo de sumar el punto bonus ofensivo.

La competición llega a su parón navideño con El Salvador como líder en solitario por delante de Salamanca y Palencia, que será el primer rival del Coreti Bierzo Rugby el próximo 19 de enero en tierras castellanas.

En cuanto a los partidos sub-16 y sub-18 que se jugaron por la mañana en el Colomán, la Escuela RBH Global León, donde juegan los canteranos de Bierzo Rugby, los saldó con una victoria en el sub-16 por 40-14 y una derrota en el sub-18 por 27-43, en ambos casos con Arroyo como oponente.

CORETI BIERZO RUGBY (12): Joost, Arango, Juanjo; Héctor, Andrés; Iker, Luis Carlos, Diñeiro; Donato, Kevin; Arturo, Raúl; Igor, Jorge y Bicho. También jugaron Alvar, Lorenzo, Iván, Kike, Dani Flores y Ferky.

Ensayos: Luis Carlos (49’) y Donato (56’).

Conversiones: Kevin (56’).

SILVERSTORM EL SALVADOR C (84): Roberto, Zapata, Gail; Costa, Molina; Lozano, Suances, Gorostiza; Palomino, Souto; Olmedo, Sarmentero; Rebollo, Pardo y Medina. También jugaron Raimúndez, Ledwon y Sergio.

Ensayos: Molina (1’, 14’, 43’), Medina (6’, 39’), Gorostiza (10’, 41’), Sarmentero (18’), Olmedo (28’, 65’, 77’), Pardo (35’), Lozano (60’), Souto (71’)

Conversiones: Medina (6’, 10’, 28’, 35’, 41’, 43’), Souto (71’).

ÁRBITRO: Suárez Gutiérrez. Sin tarjetas.

INCIDENCIAS: Colomán Trabado. Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Norte.