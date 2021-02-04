El cribado en Bembibre se realizará únicamente en el municipio

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, emitió este jueves un bando en el que hace saber que el cribado que Sanidad realizará este sábado en el pabellón Patarita estará destinado únicamente a los empadronados en el municipio y no a toda la zona básica de salud controlada desde el centro de salud de la Villa del Boeza.
Así, el día 6 de febrero están convocados los empadronados en Bembibre, San Román, Viñales, Labaniego, Arlanza, Losada, Rodanillo, San Esteban del Toral y Santibáñez del Toral, siempre que no estén aislados por enfermedad o contacto con un positivo y sean mayores de 12 años.
Para llevar a cabo el cribado será necesario acudir con DNI y tarjeta sanitaria, así como portando mascarilla y guardando las preceptivas distancias de seguridad, respetando las franjas horarias según la siguiente distribución:
HORARIO DE 9:00 A 10:00 EMPADRONADOS EN:
ALBA DE ALISTE, ALCALDE SANTIAGO BASANTA, ALFONSO IX, ALVARO YAÑEZ, ANTONIO MACHADO, BEATRIZ OSORIO, BODEGA (LA), BOTILLO (EL), CAMPO (DEL), CANTARRANAS, CASTILLA, CID (EL), CONSTITUCION (DE LA), COSTANILLA (DE LA), CURIA (LA), DUDA (LA), ENRIQUE ENRIQUEZ, ERA (DE LA), ESCUELA (DE LA), FERNAN NUÑEZ, GANDARA (DE LA), GEORGE BORROW, GIL Y CARRASCO, INGENIERO ROBINSON, OLIVA (DE LA), PALACIO (DEL), REVUELTA (DE LA), ROSARIO (DEL), VECILLA, VALLADOLID, CTRA. NOCEDA.
HORARIO DE 10:00 A 11:00 EMPADRONADOS EN:
ANTONIO DIAZ CARRO, DEL FOSO, DE LA JUNCAL, LAGO AUSENTE, LAGO CARUCEDO, LAGO DE COVADONGA, LAGO DE SANABRIA, LAGO LA BAÑA, LAGO SUMIDO, LAS LINARES, PLAZA MAYOR, MENENDEZ PIDAL, EL MOLINO, OSCURA, LOS PRADOS, RAMIRO II, REAL, ROSALIA DE CASTRO, RUA DE LOS PEREGRINOS, PASEO SANTIBAÑEZ, EL SANTO, SIRO ALONSO DE LA HUERTA, DE LOS VALGONES, ZORRILLA, CAMINO MATADERO, ANTIGUA N VI, SORIA, SUSANA GONZÁLEZ.
HORARIO DE 11:00 A 12:00 EMPADRONADOS EN:
AVDA DEL BIERZO, CERVANTES, ESPRONCEDA, FEDERICO GARCIA LORCA, ODON ALONSO, QUEVEDO, VETERINARIO REY FERNANDEZ, RÍO BOEZA, TELENO.
HORARIO DE 12:00 A 13:00 EMPADRONADOS EN:
CARRERON, CRISTOBAL COLON, DOCTOR MARAÑON, DON RODRIGO, LOS IRONES, LOPE DE VEGA, ARROYO QUIÑONES, MARCELO MACIAS, VATEMAR, VIÑA CORONA, RÍO ANCARES, TURIENZO.
HORARIO DE 13:00 A 14:00 EMPADRONADOS EN:
ÁNGEL PESTAÑA, AQUIANA, BEM SAMUEL, BLANCA DE BALBOA, CAMPOMURIELES, CONDE DE LEMOS, MAESTRO JOSE ALONSO DEL BARRIO, MANZANAL, MARTINA, OBRERA, ORENSE, OVIEDO, PALENCIA, PONTEVEDRA, DEL PUENTE, SANTA BARBARA, SIERRA GISTREDO, RÍO CÚA.
HORARIO DE 14:00 A 15:00 EMPADRONADOS EN:
BECQUER, CACERES, CARRO CELADA, CATOUTE, DOCTOR FLEMING, JUNTA VECINAL, LA CORUÑA, LEON, LOGROÑO, LUGO, MIGUEL HERNANDEZ, MURO, VEREMUNDO NUÑEZ, VILLAFRANCA, RÍO ESLA, SALAMANCA, VÍA LÁCTEA.
HORARIO DE 15:00 A 16:00 EMPADRONADOS EN:
CARRIZALES, CHELY ALVAREZ, COMENDADOR SALDAÑA, ELOY REIGADA, EMILIANO A. S. LOMBAS, ISIDORO RODRIGAÑEZ, PEÑALBA, PICOS DE EUROPA, REDONDAL, REGUERA, SAN LAZARO, TELENO, RÍO MIÑO, RÍO ÓRBIGO, RÍO SELMO, VILLABLINO.
HORARIO DE 16:00 A 17:00 EMPADRONADOS EN:
ALCALDE A. GARCIA ALONSO, AMABLE ARIAS YEBRA, ARROYO JALON, ASTORGA, AVILA, BADAJOZ, LA BAÑEZA, EL BARCO, BURGOS, CACERES, LA DEHESA, ELDIBERTO F. ALVAREZ, LA FUENTE, EL FUERO, GRAN CANARIA, LA HORTIJERA, EL JARDIN, JOSE ELOY, JUAN XXIII, PEÑALBA, PEÑARRUBIA, TOLVAS, TOLEDO, ZAMORA, RÍO SIL, TREMOR, SAN PEDRO, SANTANDER, SEGOVIA.
HORARIO DE 17:00 A 18:00 EMPADRONADOS EN:
SAN ROMÁN DE BEMBIBRE, VIÑALES, LABANIEGO, ARLANZA, LOSADA, RODANILLO, SAN ESTEBAN DEL TORAL Y SANTIBAÑEZ DEL TORAL.