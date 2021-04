El criterio de la sin razón

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Dos, tres o las que hagan falta, diría yo…en la primera ola no nos fijamos en Italia y esperamos y esperamos. Cuando esta primera ola acabó, nos relajamondos y llego una segunda. Pero como no aprendimos, cuando acabo lo segunda llego una tercera y cuando acabo esta…pues ya esta llegando la cuarta (que por cierto, ya se anticipaba que ocurría, en países como Francia o Alemania, ellos cierran, nosotros no)…dejamos que vengan los extranjeros, pero no nos podemos mover nosotros…bueno, a medias, dejamos que miles y miles de universitarios se desplacen a donde sea y venga a darse abrazos y besos, “que hace 3 meses que no nos vemos”. Bueno, alguno, si cabe se hace un test de antígeno…con la alta fiabilidad que tienen en asintomáticos….

También sigue este criterio la época de bonanza que se vive en las residencias de mayores, siguiendo las recomendaciones de personas que seguramente no han pasado nunca más de 1 minuto dentro y por supuesto jamás en el transcurso de un brote…en ese momento me gustaría verlos allí….pues bien, como los mayores ya están vacunados, pues cuesta, todos fuera, con sus familias, achuchón viene y achuchón va…con la alta tasa de vacunados fuera (es decir, ninguno, porque la mayoría de familiares es menor de 80 años y no están vacunados), porque sigue habiendo 400 o 500 muertos al día y una incidencia acumulada de cerca de 200.

Pero que más da, ¿no?…con echarnos las manos a la cabeza a posterioridad ya llega..

Creo que alguien debería analizar detenidamente lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos 12 meses…y aplicar un criterio de actuación distinto al de la sin razón.