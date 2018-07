El curso internacional de composición Cristóbal Halffer alcanza su XXXII edición

En el marco de la programación ‘Unileón 2018’, el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo acogerá entre los días 7 y 11 de agosto el XXXII Curso Internacional de Composición Cristóbal Halffter, dirigido a compositores, licenciados y titulados en Música, alumnos, intérpretes, musicólogos, y cual1quier otra persona que esté interesada en el proceso de creación analizado de forma multidisciplinar.

Esta iniciativa, que alcanza su XXXII edición, ha sido posible gracias a la colaboración de la Universidad de León (ULE), el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, y la Fundación España Duero, y tiene en esta ocasión el objetivo de dar un nuevo impulso, enfocando la formación “en la relación intérprete alumno y compositor/ intérprete”. Desde la organización se explica que esta relación es “absolutamente novedosa y única a nivel internacional y se establece a través de la presencia del compositor Cristóbal Halffter en las clases impartidas durante la interpretación de su obra”

En el curso, que tendrá una duración de 42 horas (30 lectivas y 12 de trabajo personal de los participantes), se pretende familiarizar a los alumnos con las formas del proceso compositivo. Por ese motivo la convivencia de los alumnos con compositores e instrumentistas, les permitirán descubrir las mejores aplicaciones musicales del lenguaje musical, así como técnicas de composición y técnicas instrumentales.

El misticismo en la música de wagner

La programación del curso está dividida en una parte teórica: ‘Wagner y el misticismo’ y una parte práctica: Cristóbal Halffter, obra de violonchelo solo y el violonchelo contemporáneo. Las clases y sesiones prácticas serán impartidas por los compositores Cristóbal Halffter Jiménez, y Pedro Halffter Caro, y por Iagoba Fanlo, Jefe del Departamento de cuerda de Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y Associate of the Royal Academy of Music of London.

El martes 7 de agosto tendrá lugar a las 18:00 horas la recepción a los alumnos, así como la presentación del curso a cargo de Cristóbal Halffter. A las 20:00 horas se desarrollará el acto de bienvenida que ofrecerá el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, y seguidamente tendrá lugar un concierto Inaugural a cargo de Iagoba Fanlo

El precio de la matrícula es de 100 euros, cantidad que se reduce a 90 para estudiantes universitarios y de Conservatorios Superiores, y a 80 para las personas en situación de desempleo. Los participantes podrán convalidar 3 créditos LEC y 2 ECTS de libre configuración curricular, para ello deberán asistir al menos al 80% de las clases.

La inscripción se puede formalizar en la Unidad de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, en el Edificio El Albéitar (Avda. Facultad de Veterinaria nº 25. 24071 León), en los teléfonos 987 – 291 961 y 293 372, o directamente desde el siguiente enlace: http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=1461

Información y contacto medios:

– Programa del curso: http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=1461