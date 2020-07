El dragón de Komodo dificulta la trayectoria de los bercianos ‘Los vegatrolls’ en ‘¡Boom!’

El equipo berciano, integrado por Alberto Méndez, Nerea Ramón, Cora Álvarez y Samuel Cerredo, de Vega de Espinareda, se estrenó en ¡Boom! el pasado viernes. ‘Los vegatrolls’ empezaron el programa con mucha fuerza, pero no tuvieron suerte en la tercera bomba al no responder correctamente a una de las técnicas que tiene el dragón de Komodo para huir en caso de estar haciendo la digestión. No obstante, los bercianos sí consiguieron hacer publicidad de su pueblo, Vega de Espinareda, du y del Bierzo en varias ocasiones durante la emisión del programa, arrancado los aplausos del público.

Una pena que en la web del programa Antena 3 simplemente hable de ellos, con relación a su origen, como “gallegos”.