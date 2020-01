El Embutidos Pajariel Bembibre no se da por vencido

Brooke Salas, jugadora del Embutidos Pajariel Bembibre / QUINITO

El Embutidos Pajariel Bembibre cortó su mala racha de resultados en la Liga Femenina para ganar a un rival directo por la permanencia como el Nissan Al-Qázeres por un contundente 72-42. Las de Pepe Vázquez firmaron un partido muy completo tanto en defensa como en ataque, con Gladkova y Salas desatadas en la anotación (17 puntos cada una), para seguir soñando con la salvación.

El equipo berciano salió al campo con una intensidad acorde a lo que había en juego y dio una lección defensiva con una presión muy alta sobre el Al-Qázeres, que se veía incapaz de superar a las rojillas. Esto, unido al acierto en el aro contrario, permitió a Bembibre endosar un parcial de 19-0 que les permitió irse al final del primer cuarto con una cómoda ventaja (24-8).

En el segundo continuó ampliando la diferencia el Embutidos Pajariel Bembibre, que con un gran acierto desde el triple unido al atasco ofensivo de las extremeñas llegaron a ponerse 30 arriba, dejando el partido prácticamente sentenciado al descanso con un claro 44-17.

El paso por los vestuarios no cambió el guion del partido y Bembibre siguió administrando su ventaja ante un rival que no encontraba su sitio en la cancha. El bajón inicial en el último cuarto (0-9) no impidió que las de Pepe Vázquez se anotaran la tercera victoria de la temporada y además le ganaran el basket average al Al-Qázeres, que sigue marcando la salvación con tres victorias más que las bercianas a falta de ocho jornadas.

EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE (72): Quirante (5), Gladkova (17), Llorente (8), Nauwelaers (10) y Ajemba (7). Después jugaron Luna-Castro (2), Salas (17), Butina (6), Conde (0) y Cáceres (0).

NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURA (42): Mujovic (8), Carter (3), Ginzo (3), Simms (14) y Forasté (4). Después jugaron Ferreira (3), Melina (0), Vesterberg (0) y Domuzin (7)

PARCIALES: 24-8; 44-17 (descanso); 59-28; 72-42.

ÁRBITROS: Cañigueral Novella, Carpallo Miguélez y Cervantes Fernández. Sin eliminadas por faltas personales.

INCIDENCIAS: Bembibre Arena. Partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga Femenina.