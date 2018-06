El equipo de Gobierno desmiente que no autorizara una mesa informativa de Vox en Lazúrtegui el 23 de junio

Imagen de archivo de un acto de Vox en Ponferrada

Los responsables de Vox Ponferrada “mienten descaradamente” en las redes sociales cuando dicen que el Ayuntamiento de Ponferrada no les autorizó la instalación de una mesa informativa el sábado 23 de junio, entre las 10.00 y las 14.00 horas, en la Plaza de Julio Lazúrtegui. “Mienten a sabiendas que no existió esa petición para celebrar dicha mesa el sábado 23, pues no hay documento de entrada en el registro general ni hay salida desautorizando algo que no se solicitó para esa fecha. De haber pedido dicha autorización se hubiera concedido como las otras” afirma el edil del PP Ricardo Miranda.

“Rafael León Camacho, en calidad de coordinador local de Vox en Ponferrada, presentó en el registro general del Ayuntamiento una solicitud con fecha del 08/05/2018 a las 10.54 horas, en la que solicita la “puesta de una mesa informativa para dar a conocer el Partido Vox” en horario de 10.00 a 14.00 h, en la Plaza de Lazúrtegui los días 19 de mayo, 16 de junio y 7 de julio de 2018. La instancia se registró con el número de entrada: 2028/12526. La Secretaría General, visto el escrito presentado con fecha del 8 de mayo de 2018 por Rafael León Camacho en representación de Vox, resuelve conceder la autorización para la instalación de las mesas informativas los días 19 de mayo, 16 de junio y 7 de julio de 2018. Autorización que firma la entonces concejala de Hacienda y Personal, Amparo Vidal Gago. Resolución que se comunica al solicitante desde el registro general con número de salida: 2018/5994”, explica.

“Por lo tanto, mienten descaradamente los representantes de Vox Ponferrada en las redes sociales cuando acusan al Ayuntamiento de no autorizar una mesa informativa para su instalación en la plaza de Lazúrtegui el sábado 23 de junio. Y mienten con toda intencionalidad y a sabiendas que no han solicitado permiso para la instalación de dicha mesa, por lo que difícilmente se les pudo desautorizar”, apostilla.