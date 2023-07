El equipo de gobierno impulsará las "mejoras necesarias" en la Policía Municipal

Visita del alcalde de Ponferrada a la Policía Municipal, / Ayto de Ponferrada

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha visitado las dependencias de la policía local de Ponferrada acompañado por el concejal del área, Carlos Cortina y ha mantenido una reunión con el intendente y los mandos de la policía local. “Siempre he creído que la policía local es la tarjeta de presentación de la corporación en la calle, es la mejor forma de ver el servicio público municipal por muchos ciudadanos que no tienen otra relación con los servicios municipales en otras áreas. Antes que ninguna otra cosa, he querido expresar a la policía mi agradecimiento por el trabajo cotidiano realizado, por su esfuerzo en pro de la seguridad de los ciudadanos y por su dedicación a hacer de Ponferrada un lugar más amigable y manejable”.

La percepción de los ciudadanos de Ponferrada sobre la seguridad del municipio "es muy buena y en gran medida es gracias a los desvelos de la policía local como institución, y de todos y cada uno de sus miembros como servidores públicos", aseguraba el equipo municipal en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación. "Esto no nos lleva al conformismo y a la autocomplacencia, sino a trabajar conjuntamente entre el equipo de gobierno y la policía local por alcanzar mayores cotas de seguridad y bienestar para los ciudadanos y las empresas de Ponferrada", sostienen en el escrito.

La policía local está llevando a cabo de la mano de su dirección policial un proceso de adaptación a las nuevas demandas ciudadanas, a una forma diferente de prestar los servicios públicos municipales, a competencias administrativas cada vez más complejas y a nuevas formas de delincuencia y lo está haciendo con acierto, apunta el equipo de gobierno. Ello exige una especialización creciente y una formación continua de la policía, que a su vez se apoya en un incremento de la plantilla y en mejores dotaciones materiales. Este es uno de los principales compromisos adquiridos también durante la campaña electoral y el nuevo equipo de gobierno impulsará las mejoras que deban implementarse en la policía local.

La mejor forma de hacerlo es atendiendo a la percepción de los propios profesionales y también pulsando las nuevas necesidades sociales de la ciudadanía ponferradina. “Estamos comprometidos en algo tan importante como la movilidad y la seguridad de los ciudadanos, especialmente de las personas más vulnerables; vamos a seguir mimando este aspecto social del trabajo policial en Ponferrada, porque los ciudadanos lo merecen y lo necesitan”.