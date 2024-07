Conciertos este fin de semana en el festival de Música en Villafranca

El festival de Música en Villafranca del Bierzo aterriza este fin de semana en la villa del Burbia con las actuaciones de Vicente Cueva con el violín y Eduardo Frías al piano presentando “Encore”. El sábado será el turno de José Manuel Montero al tenor y Pedro Halffter al piano con el “Viaje de invierno”. Ambos conciertos se celebrarán en la Iglesia de San Francisco, de Villafranca del Bierzo, a partir de las 20 horas.

“Encore” es un viaje a bordo de pequeñas composiciones para violín y piano. Perlas de la música que nos trasladan a la Alemania de Clara Schumann, a la Andalucía de Sarasate, la Polonia de Wieniawski o a México con la “Estrellita” de Ponce.

El programa lo forman obras de C. Schumann (Tres Romanzas), M. Ponce (Estrellita), H. Wieniawski (Legende), P. Tchaikowsky (Melody), J. Rodrigo (La enamorada junto al surtidor y Pequeña ronda), A. Beach (Romance), P. Sarasate (Romanza andaluza y Capricho vasco), N. Paganini (Cantabile), I. Albéniz (Tango), J. Wiliams (Schindler`s list) y F. Kreisler (Liebesleid).

Vicente Cueva es Concertino-Director de la Orquesta de Cámara de España, profesor invitado de la Orquesta Sinfónica de Madrid (Teatro Real), y Profesor de Grado Superior y Master en la Escuela Superior Katarina Gurska. Ha recibido el Premio “Luis Coleman” al mejor intérprete de música española. Toca con un violín Anselmo Bellosio, de 1780, y un arco construido para él en 2021 por Magdalena Sapeta.

Eduardo Frías es gerente y director artístico de la Fundación Scherzo, “Stenway Artist” y “Spirio Steinway & Sons Artists”, junto a artistas de la talla de Lang Lang o Yuha Wang, manteniendo una importante actividad concertística que le ha llevado a actuar en salas de Europa, Estados Unidos (Carnegie Hall) y una gira por trece ciudades en China.

Y el sábado podremos escuchar “Viaje de Invierno”, de Schubert¸ con poemas de W. Müller. El núcleo de los poemas es el amor no correspondido. Un hombre amaba a una muchacha, pero ella lo dejó. Aquí arranca la historia. No hay una línea dramática, sino que los lieder expresan las reflexiones o impresiones del cantante mientras pasea solo, durante el invierno. Predominan los temas del frío, la oscuridad, el paisaje desolado, y la soledad, pues salvo el organillero final, no encuentra cara a cara a ninguna otra persona. Examinando uno a uno los veinticuatro poemas que lo integran descifran sus enigmas y sutiles significados, así como las circunstancias biográficas del compositor y los condicionantes históricos que pudieron intervenir en la concepción de una de las más perfectas simbiosis de música y poesía.

El tenor José Manuel Montero, además de cantar en España en las principales escenarios de ópera y salas de concierto, ha desarrollado gran parte de su carrera en Alemania, destacando sus colaboraciones en los elencos de los teatros de Múnich, Hanover, Leipzig, Wuppertal y Gelsenkirchen, además de numerosos festivales y galas en grandes ciudades europeas, China o los Emiratos Árabes.

Pedro Halffter Caro posee una dilatada carrera profesional como director artístico, director musical, compositor y pianista, dirigiendo a las principales orquestas y en los escenarios más importantes del mundo. Además, ha compuesto más de una veintena de obras.