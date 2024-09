El Festival Musicamino cierra su primera edición con unos 6.000 asistentes

La primera edición de Musicamino cerró sus puertas el pasado domingo con un registro de visitantes y seguimiento que superó todas las expectativas y coloca a este festival en una senda de consolidación irreversible, gracias a las 6.000 personas que participaron en alguna de las numerosas actividades programadas dentro de la amplia oferta de ocio y cultura que presentaba el festival a través de sus espacios integrados Musicamino, Musicavino y Musicaniños, entre otras.

Los asistentes a los conciertos programados durante el pasado viernes y sábado pueden estimarse en unos 4.000, mientras que por el recinto de Musicavino desfilaron unas 1.800 personas que degustaron la amplia variedad de vinos, con gran presencia, aunque no única, de los de la DO Bierzo. Varios centenares de estos 1.800 visitantes a Musicavino, participaron activamente en las catas musicales ofrecidas por 9 enólogos y especialistas en la producción de vinos de calidad y amenizadas por formaciones musicales de gran impacto, como Fetén Fetén, Sr. Rock&Roll y Mazu and The Rockkens.

La logística necesaria para llevar a buen puerto esta primera edición de Musicamino ha implicado que en la organización y desarrollo del Festival hayan trabajado de forma directa e indirecta unas 200 personas, lo que da una idea de la complejidad de la puesta en marcha de esta primera edición que obliga a sus promotores a trabajar ya en una segunda y sucesivas ediciones.

La organización de Musicamino quiere agradecer particularmente este éxito de público y de aceptación de la iniciativa no solo a los millares de asistentes, sino también al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, así como a los diferentes patrocinadores y organismos públicos y privados que apostaron y colaboraron en la importancia de un festival como éste en una comarca como el Bierzo.