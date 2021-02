El fin de semana deja 25 multas por no llevar mascarilla y 15 por incumplir el toque de queda

Policía Municipal de Ponferrada / QUINITO

La Policía Municipal de Ponferrada multó este fin de semana a 25 personas por no llevar mascarilla (y no respetar la distancia de seguridad) y a 15 por no respetar el toque de queda.

También fueron denunciados dos establecimientos, uno por las molestias que causaban unos altavoces instalados en la calle y otro por incumplir el horario de cierre (que es, salvo excepciones, a las 20 horas).

Se cursaron, asimismo, tres denuncias por causar molestias a los vecinos (a causa de música alta y ruidos).

Tráfico

Los radares saltaron en 19 de las 280 ocasiones que se usaron durante el fin de semana para controlar la velocida den Ponferrada. Hubo 102 denuncias de tráfico y ocho servicios de la grúa. Se realizó un juicio rápido un conductor que iba borracho y que se negó a hacerse la prueba de alcoholemia por un delito contra la seguridad vial.

Al contrario que en ocasiones anteriores, la Policía Municipal de Ponferrada no tuvo que denunciar ninguna fiesta ilegal en Ponferrada este fin de semana.