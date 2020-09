El fin de semana deja 99 denuncias por no llevar mascarilla, 23 por botellón y tres policías heridos

Detención policial en Ponferrada en el Casco Antiguo de Ponferrada. / EBD

La Policía Municipal de Ponferrada ha comunicado que tres de sus agentes fueron agredidos en la madrugada del sábado en un altercado en el Casco Antiguo de la ciudad. Según el comunicado en el que se relatan los hechos, en la madrugada del sábado al domingo, varios efectivos de la Policía Municipal procedieron a la detención de dos varones de 31 y 34 años de edad tras detectar que no estaban haciendo uso de la mascarilla.

Entonces, “uno de ellos comenzó a increpar a los agentes al tiempo que accedía a identificarse. Dado su estado su estado de agresividad fue necesario reducirlo entre cuatro agentes. El otro varón, al tiempo que increpaba a los agentes, los grababa con su móvil concluyendo con una agresión a uno de ellos. Un grupo numeroso de personas se concentraron en torno a los policías acosándolos y alguno de los cuales les propinaron empujones y patadas durante su intervención”, explica el comunicado.

Como consecuencia de esto, tres de los policías resultaron heridos así como los dos detenidos, “sin revestir especial gravedad”.

Otras denuncias

Un total de 99 personas fueron denunciadas por no llevar mascarilla y no respetar la distancia de seguridad durante el fin de semana. Tres establecimientos también fueron denunciados, en este caso por no guardar las distancias de seguridad en terrazas. Hubo una denuncia por no respetar los horarios de cierre y otra a un establecimiento por no tener licencia de actividad. Se cursó una por actos vandálicos y siete por consumo y tenencia de estupefacientes.