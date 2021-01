El Gobierno aprueba el martes la prórroga de los ERTE y las ayudas a los autónomos hasta el 31 de mayo

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz / Pool Moncloa

El Gobierno de la nación aprobará este martes, 26 de enero, en el Consejo de Ministros el acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, y el pacto con las organizaciones de autónomos para extender las ayudas por el COVID-19 hasta la misma fecha. Una aprobación que se producirá a pocos días de que finalice la vigencia de las actuales prórrogas el 31 de enero.

En concreto, se prorrogan automáticamente todos los ERTE que tienen como causa el COVID. Se extienden los ERTE de limitación, de impedimento por decisiones administrativas, los expedientes para sectores “ultraprotegidos” considerados particularmente afectados por la crisis y su cadena de valor y los ERTE Covid basados en causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción (ETOP).

El esquema de exoneraciones de cotización para las empresas se mantiene, de manera que los ERTE de impedimento tendrán exenciones del cien por cien para empresas con menos de 50 trabajadores y del 90 por ciento cuando tengan mayor plantilla. En los ERTE de limitación, las exoneraciones serán del cien por cien en febrero, del 90 por ciento en marzo, del 85 por ciento en abril y del 80 por ciento en mayo para las empresas con menos de 50 trabajadores, y del 90, 80, 75 y 70 por ciento entre febrero y mayo para las compañías con más empleados.

En el listado de sectores “ultraprotegidos” entran tres nuevas actividades –campings y aparcamiento de caravanas, alquiler de medios de navegación y actividad de mantenimiento físico- y salen otros tres -fabricación de alfombras, estirado en frío y fabricación de instrumentos musicales-. En este caso, las exoneraciones oscilan entre el 75 y el 85 por ciento, siguiendo el criterio de beneficiar más a las que tienen menor plantilla.

Para pasar de un ERTE de impedimento a uno de limitación o viceversa se reducen los trámites administrativos a una comunicación a la autoridad laboral, en lugar de tener que iniciar un nuevo expediente.

Se mantiene la cuantía de la prestación por desempleo en el 70 por ciento de la base reguladora, se extiende a aquellos que no reúnan el periodo de carencia necesario, el ‘contador a 0’ sigue sin descontar hasta el 1 de enero de 2022, se mantiene la prestación extraordinaria para fijos discontinuos y las obligaciones para las empresas en ERTE como es la de mantener el empleo por otros seis meses, no despedir por causa Covid y no repartir dividendos.

Por otra parte, con ATA, UPTA y Uatae se ha acordado prorrogar la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo para aquellos que acrediten una caída de los ingresos del 50 por ciento y no del 75 por ciento como anteriormente, la prestación extraordinaria por suspensión de la actividad, la ayuda extraordinaria para quienes no cumplan los requisitos de las dos prestaciones anteriores y la prestación para autónomos de temporada con una adaptación en el periodo de referencia.

También se ha acordado suspender la aplicación de la subida progresiva de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese prevista en el acuerdo de 2018 con el anterior Gobierno socialista hasta el 31 de mayo.