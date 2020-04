El Gobierno suspende aquellas obras en las que se concentren personas o se compartan espacios comunes con los residentes

No afecta a aquellas obras que puedan ser sectorizadas o separadas dentro del inmueble al que afecten

El Ministerio de Sanidad ha ordenado que se suspenda la ejecución de determinadas obras de intervención en edificios que supongan la concentración de personas y compartir determinados espacios comunes con residentes u otros usuarios, al considerar que de esa forma se incrementa el riesgo de contagio por Covid-19.

Así se determina en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que se conoció ayer, domingo, pocas horas antes de que los trabajadores de actividades no esenciales tuvieran que volver a incorporarse a sus puestos tras finalizar el permiso retribuido recuperable y continuar así el estado de alarma tal y como se decretó el pasado 14 de marzo.

En el BOE, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señala que el objetivo es “evitar el riesgo de propagación y contagio del Covid-19 en un contexto de necesaria prudencia”.

“La limitación para la actividad alcanza a toda clase de obra que suponga la intervención en un edificio ya existente, independientemente de su alcance, así como la circulación de sus trabajadores o materiales, que no sea posible independizar por completo de los espacios en los que se encuentren, temporal o permanentemente, aquellas otras personas. Dicha restricción no alcanzará a aquellas obras en las que no se produzca dicha interferencia y las obras a realizar puedan ser sectorizadas o separadas dentro del inmueble al que afecten, así como a aquellas que tengan por finalidad realizar reparaciones urgentes de instalaciones, averías o tareas de vigilancia en el propio inmueble”, reza el texto.

Esta orden mantendrá su vigencia hasta la finalización del periodo de estado de alarma y sus prórrogas, o hasta que existan circunstancias que justifiquen la aprobación de una nueva orden que modifique los términos de la presente.