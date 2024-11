“El godello es una variedad del Bierzo y Valdeorras”, sentencian los lectores

Contundente y rotunda respuesta de los lectores de El Bierzo Digital. En nuestra encuesta temporal han dejado claro que en Rueda “no se puede cultivar este tipo de uva porque es una variedad típica y exclusiva de Valdeorras y el Bierzo”. Así lo han defendido 749 votos de los 978 participantes. Lo que significa el 77 por ciento de la muestra.

“Cree que la DO Rueda puede cultivar godello”. Era la pregunta. Muy lejos queda el 17 por ciento, 166 votos, que afirman que “por supuesto, no es propiedad de ninguna DO”. Eso, por no hablar de los lectores internautas que han votado a la opción que “me parece una polémica absurda”. Así lo piensan 63 personas, el 6 por ciento de la muestra.

Ahora piensen ustedes qué les parece y no queremos terminar este artículo de opinión participativa con el agradecimiento a esos casi mil lectores que han mostrado su parecer y a nuestro patrocinador Copycentro.