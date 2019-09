El grupo popular exige al Gobierno que ponga fin al bloqueo de recursos financieros de ayuntamientos y diputaciones

Carmen González Guinda. diputada por el PP de León. / EBD

Carmen González Guinda, diputada nacional por León, junto con el resto de diputados de dicha formación, ha presentado en el Congreso una batería de preguntas para resolver el bloqueo de ayuntamientos y diputaciones, en la entregas de las liquidaciones en la participación de ingresos del Estado correspondientes al año 2017.

Carmen González recalca que esta situación no es sino una continuidad de los despropósitos de Pedro Sánchez: “resulta una paradoja inaceptable que el libramiento de los recursos económicos por parte del Estado a las Entidades Locales sea puesto en cuestión por un Gobierno que no ha tenido reparos en aprobar Reales Decretos Leyes que crean nuevos derechos económicos haciendo estallar el techo de gasto no financiero del Estado”.

El pasado 30 de agosto el Partido Popular también presentó en el Congreso una Proposición No de Ley solicitando las cantidades adeudadas a las Comunidades Autónomas. En dicha proposición, afirma Carmen González, se solicitaba al gobierno la creación de una línea de crédito a favor de las administraciones por las cantidades adeudas y que se convocara urgentemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para solucionar el problema y evitar que en el futuro se puedan repetir de nuevo estas situaciones de bloqueo.

”No se pueden poner en riesgo servicios sociales, sanidad y educación cuyos recursos administran las comunidades, por una negativa del gobierno que más parece responder a presiones electoralistas, a las que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez, que a las necesidades de nuestros ciudadanos”, afirma Carmen González. En la iniciativa se insta también al Gobierno a convocar la Comisión Nacional de Administración Local, para dar cuenta de esta parálisis y buscar soluciones a la misma.

Por su parte el senador del Partido Popular por León Javier Santiago Vélez, alcalde de Almanza, recalca la importancia que estos pagos tienen para los 211 ayuntamientos de nuestra provincia: “es incomprensible que el gobierno esté reteniendo estos fondos que son fundamentales tanto para atender las líneas de subvenciones estatales como para cumplir con el incremento de retribuciones a los empleados públicos tal y como nos ordena el Real Decreto Ley 24/2018, en definitiva que nos dificulta el hacer frente a nuestras obligaciones como servidores públicos. Los ciudadanos no pueden verse perjudicados por la situación de interinidad de este gobierno que parece más preocupado en generar presiones electoralistas que en resolver los problemas del día a día de nuestros pueblos.”

“Esperamos que esta situación se resuelva con celeridad, porque la situación en España ya es preocupante. Los últimos datos del paro en el mes de agosto así lo ponen de manifiesto. La inercia de las buenas medidas en materia económica tomadas por el Partido Popular en la anterior legislatura se está acabando por la parálisis de este gobierno y una vez más estamos viendo que de nuevo cuando entra el partido socialista por la puerta el empleo sale por la ventana”, afirma Carmen González.